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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)
15.05.2019 - 20:54, Son Güncelleme:

5 yıllık sır perdesini kaldıran detay... 4 dakikalık o video izletildi ve...

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5 yıllık sır perdesini kaldıran detay... 4 dakikalık o video izletildi ve...

UŞAK’ın Banaz ilçesinde kayıp olarak aranırken, 5 yıl sonra, cinayete kurban gittiği belirlenen, gömüldüğü tarlada iskeleti bulunan Hacer Cengiz’in (83), boğularak öldürüldüğü anlaşıldı.

Banaz’ın Susuz köyünde yaşayan Hacer Cengiz, 15 Ocak 2014’te ortadan kayboldu. Oğlu ve gelini tarafından hakkında kayıp başvurusu yapılan Hacer Cengiz’in bulunması için bölgede geniş çaplı arama yapıldı. Jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ile köylüler tarafından yapılan aramalardan sonuç alınamayınca, Kocaköprü Göleti de dalgıçlar tarafından kontrol edildi. Ancak yaşlı kadın bulunamadı.

VİDEO TAKTİĞİ CİNAYETİ ÇÖZDÜ

İl Jandarma Komutanlığı 8 ay önce, Hacer Cengiz’in ortadan kayboluşunu aydınlatmak için faili meçhul olayları çözmekte başarılı olan 4 kişiden oluşan özel bir ekip kurdu. Savcılığın bilgisi dahilinde tüm aile üyeleri fiziki ve teknik takibe alındı. Özel ekip, Hacer Cengiz kayıp olarak aranırken, aile içinde öldürüldüğünü tahmin edip, evdeki tüm fotoğraf ve videoları da incelemek üzere aldı. Ekip, Hacer Cengiz ile oğlu Muhammet Cengiz’in yer aldığı daha önce çekilmiş resim ve kamera görüntülerinden 4 dakikalık duygusal bir video hazırladı. Geçen mart ayında Muhammet Cengiz, Banaz İlçe Jandarma Komutanlığı’na çağrılarak video izletildi. Muhammet Cengiz, videoyu izledikten sonra annesini, eşi Leyla’nın öldürdüğünü, daha sonra da birlikte gömdüklerini gözyaşı içinde itiraf etti.

İSKELET BULUNDU

Olayla ilgili, Hacer Cengiz’in bulunması için televizyon programına da çıkan oğlu Muhammet Cengiz ile gelini Leyla ve torunu Mahmut Cengiz, dünürleri Ali Uğur ve H.U. cinayet şüphesiyle geçen 6 Mart’ta gözaltına aldı. Sorgularında torunu Mahmut Cengiz, babaannesinin gömüldüğü yeri jandarmaya söyledi. Ertesi gün Mahmut Cengiz’in tarif ettiği Susuz köyü kırsalında 1 dönümlük tarlada jandarma ekipleri Hacer Cengiz’in iskeletini buldu. Yapılan sorgulamada yaşlı kadını, gelini Leyla Cengiz’in öldürdüğü ortaya çıktı. Cinayet nedeninin yaşlı kadına ait tarla olduğu, öldürüldükten sonra da cesedinin aynı tarlaya gömüldüğü belirlendi. Sorguları tamamlanan 5 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

NEFES BORUSU KIRILMIŞ

Hacer Cengiz ile ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu’nca hazırlanan otopsi raporu da tamamlandı. Hacer Cengiz’in boyun bölümünde, nefes borusu hizasındaki kemiğin kırık olduğunun belirlendiği öğrenildi. Yaşlı kadının, boyun bölgesine uygulanan şiddet sonucu kemiğinin kırıldığı, boğularak öldürüldüğü kanaatine varıldı.

Kan donduran ayrıntılar otopside ortaya çıktı
Kan donduran ayrıntılar otopside ortaya çıktı
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