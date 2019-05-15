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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
15.05.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

Kan donduran ayrıntılar otopside ortaya çıktı

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Kan donduran ayrıntılar otopside ortaya çıktı

Uşak'ın Banaz ilçesinde, 5 yıl sonra cesedi toprağa gömülü bulunan 83 yaşındaki Hacer C'nin otopsisinde, kadının boğulduğu ortaya çıktı. Cinayet olduğu anlaşılan olaya ilişkin yaşlı kadının tutuklanan oğlu, torunu, gelini, gelinin annesi ile babası, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Uşak'ın Banaz ilçesinde kayıp ihbarı verildikten 5 yıl sonra toprağa gömülü cesedi bulunan 83 yaşındaki Hacer C'nin otopsisinde, kadının boğularak öldürüldüğü tespit edildi.     

Banaz'ın Susuz köyünde yaşayan Hacer C, 15 Ocak 2014'te kayboldu. Ailesi 2 gün sonra jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu ve ardından bölgede arama çalışması başlatıldı.            

O tarihte yaşlı kadının bazı yakınlarının ifadelerine başvuruldu. Jandarma timleri, iz süren köpekler eşliğinde, makilik alanda yaşlı kadına ait iz bulmaya çalıştı.     

ARAMA ÇALIŞMALARI 4 AY SÜRDÜ     

Soruşturma kapsamında köyde ve yakınındaki göletlerde kadavra köpeklerinin de katılımıyla yaklaşık 4 ay arama yapıldı. Hacer C. ile ilgili 200'ün üzerinde ihbar geldi ancak arama çalışmalarından sonuç alınamadı.            

Aradan geçen sürede kadının akibetine ilişkin hiçbir belirtiye rastlanılmadı.     

Uşak İl Jandarma Komutanlığı 8 ay önce dosyayı yeniden açtı. Bu kapsamda özel bir ekip kuruldu. Aile bireyleriyle yeniden görüşüldü fakat soruşturmaya katkı verecek bir sonuç elde edilemedi. Bu arada aile üyelerini kullandığı cep telefonlarının HTS kayıtları mercek altına alındı.           

Annelerinin bulunması için televizyon programına da çıkan oğlu M.C. ve gelini L.C'nin, olay tarihindeki telefon sinyallerini inceleyen ekipler, ihbardan yaklaşık 10 gün önce gece köyden bir traktörün çıkış yaptığını belirledi.     

CEP TELEFONU SİNYALİ TESPİT EDİLDİ     

Köyde yaşayan bir kişinin de ifadesinde, ihbardan 10 gün önce ailenin traktörünün gece vakti köyün dışına çıktığını söylemesi üzerine teknik takibi derinleştiren ekip, kayıp kadının oğlunun cep telefonunun köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bir araziden sinyal verdiğini tespit etti.     

Bunun üzerine yaşlı kadının oğlu M.C, gelini L.C. ile torunu M.C. cinayet şüphesiyle gözaltına aldı.     

Kayıp kadının oğlu M.C. ifadesinde, eşinin kendisine "annen öldü" dediğini, bunun üzerine annesinin cesedini battaniyeye sararak, traktörle köyün yaklaşık 2 kilometre uzağındaki bir araziye gömdüklerini, vicdan azabı duyduğunu söyledi.     

Torun M.C. ise çıkan tartışma sonrası annesinin babaannesini boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Bunun üzerine Çubukkıran mevkisinde arama çalışması başlatıldı. İş makinesiyle yapılan kazıda yaşlı kadının cesedine ulaşıldı.           

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan  yaşlı kadının oğlu M.C, torunu M.C, gelini L.C, gelinin annesi H.U. ile babası A.U. tutuklandı.

NEFES BORUSU KIRILMIŞ     

Köye 4 kilometre mesafede toprağa gömülü cesedini bulunan Hacer C'nin İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi raporu da  tamamlandı. Otopside yaşlı kadının boyun bölümündeki trakea (nefes borusu) kemiğinin kırık olduğu belirlendi.     

Kişinin boyun bölgesine güç kullanılarak uygulanan şiddet sonucu maktulün nefessiz kalıp ölmesiyle sonuçlanan vakalarda "trakea" kemiğinin kırıldığını belirten adli tıp uzmanları, Hacer C'nin fiziki şiddet uygulanıp boğularak öldürüldüğü kanaatine vardı.     

Yaşlı kadının tutuklanan oğlu M.C, torunu M.C, gelini L.C, gelinin annesi H.U. ile babası A.U, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.     

Annesinin cesedini gömdüğünü 5 yıl sonra itiraf etti
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