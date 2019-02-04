5 yaÅŸÄ±ndaki Mehmet'in feci ölümü
Hatay'da yaÄŸÄ±ÅŸ ve baraj kapaklarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± nedeniyle oluÅŸan su birikintisine dÃ¼ÅŸen Mehmet Emin Gezer (5), boÄŸularak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Minik Mehmet'in suya dÃ¼ÅŸme anÄ± bir evin gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.
Olay, dÃ¼n akÅŸam saatlerinde Hatay merkeze baÄŸlÄ± AÅŸova Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte son dÃ¶nemdeki yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle oluÅŸan su birikintisinin yakÄ±nÄ±nda oynayan Mehmet Emin Gezer, derinliÄŸi 1 metreyi aÅŸan gÃ¶lete dÃ¼ÅŸtÃ¼. Suyun iÃ§inden Ã§Ä±kamayan minik Mehmet, boÄŸularak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Ã‡ocuÄŸun suya dÃ¼ÅŸme anÄ± ise bir evin gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±. Ã‡evredekiler tarafÄ±ndan cesedi bulunan Mehmet Emin Gezer'in cenazesi bugÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinde kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde AÅŸova Mahallesi MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verildi. Hatay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ise Mehmet Emin Gezer'in Ã¶lÃ¼mÃ¼ ile ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.
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