5 Kasım Hadi ipucu: Doğal inciye parlaklığını veren madde hangisidir?
Doğal inciye parlaklığını veren madde bugünün hadi sorusu olarak gündeme geldi. Peki, 5 Kasım Hadi ipucu sorusu olan Doğal inciye parlaklığını veren madde hangisidir? İşte, Doğal inciye parlaklığını veren madde hakkında detaylı bilgiler
Günün hadi ipucu sorusu olan Doğal inciye parlaklığını veren madde, sedeftir. İncinin parlaklığı, sedef katmanlarından meydana gelmesi nedeniyle oluşuyor. Her bir katman, mikroskobik boyutta kristaller içeriyor. Ayrıca katmanlar arasında gözle görülemeyecek boşluklar da var. Ve ışık tüm bu boşluklardan geçerek ışıldama etkisini yaratıyor. Bu doğal fenomen öyle inanılmaz bir şekilde oluşuyor ki bilim henüz bu süreci tam olarak taklit etmeyi başaramadı.
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