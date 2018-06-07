450 kilometrekare temiz

Ele geçirilen bu alanın terör örgütü PKK’ya ait kampların bulunduğu zor coğrafi koşullara sahip Bradost bölgesi olduğu ve bölgede TSK unsurlarının kalıcı olmak amacıyla 11 üs bölgesi kurduğu bildirildi. Güvenlik kaynakları, TSK birlikleri Kandil istikametine doğru ilerledikçe üs kurma faaliyetlerinin devam edeceğini vurguladı.



HAVA DESTEĞİ ÖNEMLİ

TSK, zor coğrafi koşullar nedeniyle Kuzey Irak operasyonlarında hava desteğine büyük önem veriyor. Bu kapsamda savaş uçaklarıyla birlikte silahlı ve silahsız insansız hava araçları da (İHA) devreye sokuluyor. Silahlı İHA’lar bölgedeki hareketliliği yakından takip edip gruplar halindeki teröristleri etkisiz hale getirmede önemli rol oynarken, silahsız İHA’lar da teröristlerin barınak, sığınak ve silah mevzisi olarak kullandığı yerleri işaretliyor. İHA’ların işaretlediği yerler lazer güdümlü bombalarla imha ediliyor. Güvenlik kaynakları, 10 Mart’tan bu yana devam eden operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 150’den fazla olduğunu bildirdi. Operasyonlarda TSK ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) arasında eş güdümlü çalışma yapılarak arazide de terör örgütünün hareketliliği yakından izleniyor. Terör örgütüne karşı yerel birimler de devreye sokuluyor.