45 milyon liralık çağrı merkezi vurgunu
İSTANBUL, İzmir, Balıkesir, Kırklareli ve Gaziantep’te kurdukları sahte banka çağrı merkezleriyle 6 binden fazla vatandaşı dolandırıp 45 milyon TL vurgun yapan çete jandarmanın operasyonuyla çökertildi.
Çeteyi takibe alan İstanbul Jandarma ekipleri geçtiğimiz hafta 3’ü çağrı merkezi olarak kullanılan 24 ayrı adrese baskın yaptı. Operasyonlarda gözaltına alınan 38 kişi tutuklandı.
Sözde çağrı merkezlerinden, 0850 ile başlayan numaralarla arayan kişiler banka müşterilerinin kimlik bilgilerini ve kart numaralarını istiyor. Bunun bahanesi ise bilgi güncellemesi. Banka müşterisi bilgilerini verirse hesabı anında boşaltılıyor.
PROMOSYON YALANI
Dolandırıcıların bir diğer yöntemi ise “Kredi kartımızı kullandığınız için size promosyon vereceğiz” cümlesi. Eğer sizi arayan kişiye inanır ve promosyon için banka bilgilerinizi verirseniz hesabınız boşaltılıyor.
Jandarma yetkilileri, vatandaşları günlük para çekme ve internet işlemleri konusunda banka limitlerini düşük tutmaları ve kendilerini arayan hiç kimseye kimlik ve banka bilgilerini vermemeleri konusunda uyardı.
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