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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
19.02.2019 - 16:09, Son Güncelleme:

45 gündür felaketi yaşıyorlar... Yer Amik Ovası

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Hatay’da Amik Ovası’nda etkili olan yağışlar ve Tahtaköprü Baraj kapaklarının açılmasıyla birlikte yaklaşık 45 gündür suların çekilmemesi ve baraj kapaklarının açık kalması nedeniyle su seviyesi yükselmeye devam ediyor. Vatandaşlar, mahallelerini yılanların bastığını, bazen çöplerin arasından ellerine sarıldığını anlattı.

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  • Amik Ovası’nda sular yükseldi
  • Amik Ovası’nda sular yükseldi
  • Amik Ovası’nda sular yükseldi
  • Amik Ovası’nda sular yükseldi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Hatay’da son haftalarda etkili olan yağışlar sonrasında Antakya ve Kumlu’da Amik Ovası’nda bulunan bazı mahalleleri su bastı. Antakya’nın Aşağıoba Mahallesi’nde ve Kumlu’nun Aktaş Mahallesi’nde ekili tarım arazileri ve evleri sular altında kalan vatandaşlar bölgenin afet bölgesi olarak ilan edilmesini istiyor.

Etkili yağışlar ve Tahtaköprü Barajı'ndan yapılan su tahliyesinin etkisiyle bölgede su seviyesi her geçen daha da yükselirken, Aşağıoba Mahallesi’nde yılanlar görülmeye başlandı. 
Aşağıoba Mahalle sakinlerinden Cebrail Açık kendilerinin 45-50 gündür banyo dahi yapamadıklarını, evlerinin içerisinde yılanlar olduğunu belirterek, “Köyümüzün halini görüyorsunuz.

Hayvanlarımız perişan yemimiz kalmadı, samanlarımız suyun içinde heder oldu. Şu an bizim yapacak bir şeyimiz yok. Burada işler birbirine dolaştı. Tahtaköprü Barajı'nın kapaklarının açılmasından sonra suların yükselmesiyle köyümüz bu hale geldi.

Eğer kapaklar açılmasaydı daha kötü felaket olurdu. Mecbur açtılar, ancak kanal giderleri açık olsaydı bu felaket başımıza gelmezdi. Devletimizden yardım bekliyoruz. Bizlere bir sefer yem dağıtıldı, sonrasında bizleri kimseler sormadı. Bizler burada mağduruz, yemlerimiz yok saman aldık ama o da bitti. Evlerde oldukça çok yılan bulduk. Allah’tan yılanlar kışın saldırgan olmuyor, eğer yaz mevsimi olsa idi yılanlar bizlere zarar verirdi. Pislikten dolayı hastalıklar da söz konusu oldu” dedi.

Aşağıoba Mahalle sakinlerinden İbrahim Açık ise ekili arazilerinin ve evlerinin sular altında kaldığını belirterek, “45 gündür yağmurlar ve baraj kapaklarının açılmasıyla birlikte bölgemiz sular altında kaldı. Ekili araziler ve evler komple sular altında kaldı. Lağımların patlamasıyla çeşitli hastalıklar oluşmaya başladı. Mahallede bulunan birçok hayvan hastalıktan dolayı telef oldu. Devletten beklentimiz bizlere yardımcı olması, 71 ev çok sıkıntı yaşadı.

Meralarımızda su seviyesi 5 metreye yaklaştı. Su basan bölgeler eğer afet bölgesi olursa insanların gidecek bir yerleri olur şu an gidecek yerimiz yok zor durumdayız. Mahallelerimizi yılanlar bastı bazen çöplerin arasından ellerimize sarılıyorlar Allah'tan şimdi kış olduğu için zarar veremiyorlar ama ilerde zararlı hale gelecekler” ifadelerine yer verdi. 

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