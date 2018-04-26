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    40 yıllık sendikacıya sürpriz telefon

    Aysel ALP/ANKARA
    26.04.2018 - 14:49 | Son Güncelleme:

    Kamu görevlileri için milletvekilliği aday adayı olmak üzere istifa etme süresinin dolmasına saatler kala bir istifa da DİSK’ten geldi. DİSK Genel Başkanı Kani Beko, istifasını sunmak üzere yönetim kurulu üyelerini toplantıya çağırdı.

    Kani Beko, aday olmanın aklına gelmediğini ancak bugün CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın kendisini arayarak CHP’den aday olmayı önerdiğini söyledi. 1975’de İzmir Basma Fabrikasında 3 bin işçinin temsilciliğiyle başladığı sendikal mücadelesinin 40 yılı aşkın bir süredir devam ettiğini anlatan Beko, bugüne kadar fabrikalarda, meydanlarda söylediklerini Meclis’te dile getirebilmek için teklifi kabul ettiğini açıkladı. Beko, İzmirli olduğu için adaylığının da İzmir’den olabileceğini belirtti.

     

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    Etiketler: milletvekili adayı , istifa , gündem
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