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Musa KESLER
Haber Giriş: 15.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

40 yıl istendi

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
40 yıl istendi

Balıkesir’de polislere hakaret eden Nihat Yıldız ile Burak Baştürk’ün görüntüleri tepki çekmişti. Zanlılar hakkında 40 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Balıkesİr’de bir hastanede yaşanan ve görüntüleri büyük tepki çeken olayla gündeme gelen Nihat Yıldız ile Burak Baştürk hakkındaki soruşturma tamamlandı. Soruşturma dosyasına göre, 24 Eylül günü parkta oturan üniversite öğrencisi Atakan Dayan ve arkadaşlarının yanına gelen Yıldız ve Baştürk, ‘Buranın abisi biziz’ deyip, Atakan Dayan’ı dövmeye başladı. Diğer gençleri bıçak göstererek uzaklaştıran Yıldız ve Baştürk, Dayan’ın cep telefonunu ve cüzdanını gasp etti.

SU KANALINA ATACAKLARDI

Dayan’ı yakındaki su kanalına atmak üzereyken, polis ekiplerini gören Yıldız ve Baştürk kaçarak uzaklaştı. Ancak olay sırasında parmağı kırılan Yıldız’ın tedavisi için gittikleri hastanede de Dayan ve yakınlarıyla karşılaştılar. Araya giren polislere hakaret eden şüpheliler, hastaneden ayrıldı. Bir gün sonra gözaltına alınan Yıldız ve Baştürk hem gasp ve adam yaralama hem de polise mukavemet suçlarından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Zanlılar, ‘polise mukavemet’ suçundan yargılandıkları davadan beraat etti. Ancak diğer suçlardan devam eden soruşturmada 40 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Zanlılar Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak. 

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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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