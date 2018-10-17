40 dakikada 6 kritik başlık
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli arasında günlerdir merakla beklenen zirve dün Beştepe’de yapıldı. AK Parti ile MHP arasında yerel seçimlerde ittifakın ana gündem maddesi olduğu görüşmede son günlerde tartışılan 6 kritik başlığın ele alındığı öğrenildi.
ANA GÜNDEM İTTİFAK
Erdoğan, dün Beştepe’de Bahçeli ile 40 dakika süren bir görüşme yaptı. Erdoğan’ın, “Listelerde olmasa bile gönüllerde olacak” çıkışının ardından yapılan kritik zirvede ittifakla ilgili AK Parti ve MHP heyetleri arasında yapılan görüşmeler ele alındı.
Görüşmede, ‘Cumhur İttifakı’nın ruhuna sahip çıkılması vurgulandı. İttifakın yerel seçimlerde nasıl uygulanacağına dair görüş alışverişinde bulunuldu. Erdoğan ve Bahçeli’nin önümüzdeki süreçte ittifakla ilgili bir kez daha buluşması bekleniyor.
Beştepe’de ittifakın yanı sıra MHP’nin gündeme getirdiği af tartışmaları, Meclis takvimi çerçevesinde 2019 bütçesi, CHP’nin İş Bankası hisseleri, pastör Andrew Brunson konusunun da gündeme geldiği öğrenildi. Erdoğan’ın ABD ile ilişkiler, Menbiç ve İdlib’deki son durumla ilgili Bahçeli’yi bilgilendirdiği de kaydedildi.
KURMAYLARIYLA PAYLAŞTI
Erdoğan, Bahçeli ile yaptığı buluşmanın detaylarını ilk olarak AK Parti MYK üyeleriyle paylaştı. Erdoğan, ittifak ve af konusunda yapılan çalışmalar hakkında kurmaylarının görüşlerini aldı.
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