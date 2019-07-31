4. yıldız heyecanı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN /ANKARA
31.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) terfi, temdit ve emeklilik işlemlerinin görüşüleceği yaz dönemi Yüksek Askeri Şûra’sı (YAŞ) bu hafta yapılacak.

YAŞ’ın yarın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanması bekleniyor. Ancak Erdoğan’ın programında bir değişiklik olması halinde YAŞ’ın 2 Ağustos Cuma günü yapılma ihtimali de bulunuyor. Bu yıl TSK komuta kademesinde bir değişiklik beklenmiyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in iki, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar’ın da bir yıl süresi var. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ün iki yıllık görev süreleri sona eriyor. Ancak Özbal ile Küçükakyüz’ün görev sürelerinin bir yıl daha uzatılması bekleniyor. YAŞ kararları kapsamında bazı ‘kor’lar bir üst rütbeye terfi edecek. Bu kapsamda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan bir, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan ise yedi isim arasından bazıları dördüncü yıldızı takacak. Darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanı olan Korgeneral Zekai Aksakallı’nın terfi alıp almayacağı ile 2’nci Ordu Komutanlığı’nı ‘kor’ rütbesiyle yaparken geçen şûrada ‘or’luğa terfi ettirilen ancak yıl sonunda sürpriz bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevinden alınarak Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı’na atanan Orgeneral İsmail Metin Temel’in durumu merak ediliyor. 

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