4 Ocak Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İllerin Cuma saati
Cuma namazı saati, camilere giderek ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Öğle saatlerinde cemaatle birlikte ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusuna yanıt aradı. İşte, illere göre Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan Cuma saati bilgileri ve bazı detaylar
Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusu, Müslüman aleminin haftalık bayramı olarak bilinen Cuma sabahı araştırılmaya başlandı. İl ya da ilçe merkezlerinde bulunan camilere giderek ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, saat bilgilerini edinmek için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı detayları sorguladı. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Cuma saati hakkında bazı bilgiler
İLLERE GÖRE CUMA NAMAZI SAATLERİ
Cuma namazı saati, illere göre değişiklik gösteriyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre illere göre Cuma namazı saatleri;
2019 yılının il Cuma namazı, Ankara'da 12.58'de kılınacak. İstanbul'da ise Cuma Namazı'nın idrak edileceği saat 13.14 olacak. Cuma saati İzmir'de 13.21, Adana'da 12.48, Antalya'da 13.07, Bursa'da ise 13.13'de eda edilecek.
Diğer illerin ve ilçelerin Cuma Namazı saatleri bilgisini aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.
TÜM İLLERİN CUMA SAATLERİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?
Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.
Niyet ederken:
"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.
Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.
İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.
Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.
İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.
Son oturuşta:
Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.
Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.
Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.
Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.
Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.
Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.
Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.
Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.
Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"
Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".
Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.
Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.
Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle