38. saat son uçuş

Besni’ye yakınlarındaki Kayalardı bölgesinde dün sabah 08.15 sıralarında bir uçağın düşerek yandığını görenler durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bölgeye ulaşan ekipler Gaziantep Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'ne ait olduğu saptanan uçağa müdahale etti. Yangını söndüren ekipler, düşüş anında atladığı belirlenen pilotun bulunması için arazide çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonunda uçağın düştüğü yere 20 kilometre uzaklıktaki Yukarı Söğütlü bölgesinde kursiyer pilot Mehmet Önal'ın cesedine ulaşıldı. Adıyaman Valiliği, kursiyer pilotun öldüğü olaya ilişkin teknik ekip görevlendirdi.



Pilot Mehmet Önal’ın dünkü kazada eğitiminin 38’inci saatinde yalnız uçuşunu gerçekleştirdiği, üniversiteye ait diğer uçağın da güvenlik amacıyla peşinden ilerlediği ve bağlantı kesilince düştüğü bilgisini yetkililere ilettiği bildirildi. Gaziantep Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, öğrencilerine uygulamalı eğitim vermek amacıyla 2016 yılı haziran ayında ‘Cessna 172SP’ tipi 2 uçak satın almıştı. Tek motorlu, pervaneli olan ve 1 milyon 975 bin liraya satın alınan uçaklara T.C. GUA ve T.C. GUB isimleri verilmişti.



Uçuşu tamamlayabilse pilotluk sertifikasını alacak olan Önal’dan geriye, ilk yalnız uçuşunu tamamlamasının ardından Gaziantep Havalimanı’nda arkadaşları tarafından hortumla ıslatıldığı ana ait görüntüler kaldı.



