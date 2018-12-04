3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? En son 3600 ek gösterge haberleri

Memurların yıllardır talep ettikleri 3600 ek gösterge, son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Söz konusu düzenlemenin ne zaman TBMM'de kabul edilerek yürürlüğe gireceğini merak eden kamu çalışanları, medyada yer alan en son 3600 ek gösterge haberlerini sorguluyor. İşte, en son 3600 ek gösterge haberleri...

3600 EK GÖSTERGE GÖRÜŞÜLECEK

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK), 3600 ek gösterge başta olmak üzere toplu sözleşme görüşmelerinde gündeme getirilen ve çözümü daha sonraya bırakılan konuları ele almak amacıyla 7 Aralık'ta toplantı yapacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantıya, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK yöneticilerinin yanı sıra hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanlarının da katılması bekleniyor.

Bu yılki ikinci ve son toplantısını yapacak Kurulda, Memur-Sen'in 3600 ek gösterge başta olmak üzere Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, enflasyon farkıyla toplu sözleşme görüşmelerinde gündeme getirilen ve çözümü daha sonraya bırakılan konuları masaya taşıyacağı öğrenildi.

"EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ 3600 EK GÖSTERGE"

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, yaptığı açıklamada, KPDK'nin çalışma hayatının en önemli sosyal diyalog mekanizmalarından biri olduğunu söyledi. Kurulun, kamunun verimliliği, çalışma barışının sağlanması, sorunların tartışılarak kamunun işleyişine ilişkin sorunların aşılması noktasında önemli bir çözüm organı işlevinin bulunduğunu belirten Tonbul, şunları kaydetti:

"Senede iki kere toplanması gereken KPDK'nin ilk toplantısı 29 Mart'ta yapılmıştı. O toplantıda, izin süreleri, 4/C'lilere ilişkin beklentiler ile kadın memurların esnek çalışma düzenlemesinin de aralarında olduğu başlıkları gündeme getirmiştik. 7 Aralık'ta yapılacak yılın son toplantısında en önemli gündem maddemiz 3600 ek gösterge olacak çünkü kamuoyu seçim döneminde gündeme getirilen bu vaadin geniş bir çerçevede bir an evvel karşılık bulmasını bekliyor. Bunun dışında, Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre güncellenmesi ve enflasyon farkıyla ilgili görüşlerimizi paylaşacağız."

MEMUR-SEN'DEN "TÜM MEMURLARA YANSITILSIN" AÇIKLAMASI

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, "3600 ek göstergenin yansıtılmasında belirli kesimler yerine tüm memurları kapsayacak bir formüle ihtiyaç var. Bu konuda ilgili tarafların görüşü alınmadan herhangi bir kaygıyla çalakalem bir şey yapılırsa bunun artılarından ziyade eksileri olur." dedi.

Tonbul, yaptığı açıklamada, memurlar için yıllardır talep ettikleri 3600 ek göstergenin 24 Haziran seçimlerinde ülke gündemine geldiğini anımsatarak, siyasi partilerin bu hakkın verilmesiyle ilgili vaatlerinin olduğuna işaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın polis, öğretmen, hemşire, imam ve idarecilerin emeklilik ek göstergelerinin 3600'a çıkartılacağıyla ilgili açıklamalarından memnuniyet duyduklarını ifade eden Tonbul, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın açıklaması, öğretmenler, hemşireler, polisler, imamlar ve yöneticiler olmak üzere beş grup üzerinde yoğunlaştı. Sonraki süreçte diğer kamu çalışanlarının da bu imkandan yararlanma talepleri oldu. Bugün geldiğimiz noktada, 3600 ek göstergenin yansıtılmasında belirli kesimler yerine tüm memurları kapsayacak bir formüle ihtiyaç var. Bu konuda ilgili tarafların görüşü alınmadan herhangi bir kaygıyla çalakalem bir şey yapılırsa bunun artılarından ziyade eksileri olur."

Tonbul, polis, öğretmen, hemşire, imam ve idarecilere hangi kriterlere göre 3600 ek göstergenin verileceğinin önemli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Mesela, öğretmen dediğimiz zaman bu öğretmenler içerisinde kim faydalanacak? Bu meslek grubu içerisinde emekli olanları da düşünürsek lise mezunu öğretmenler var, yüksekokul mezunu öğretmenler var, lisans mezunu öğretmenler var. Düzenlemeyi öğretmenlik mesleği üzerinden yaparsak hepsine vermemiz gerekiyor ama sadece lisans mezunları diye düşünürsek burada sıkıntı oluşacak. Bunun aynısı polisler için de geçerli. Biz tüm bunları dikkate alarak adil, kalıcı ve herkesi kuşatan bir çözüm istiyoruz."

3600 ek gösterge konusunda yapılacak çalışmalarda Memur-Sen Konfederasyonunun görüşlerinin alınması gerektiğini vurgulayan Tonbul, "Konfederasyon olarak 3600 ek gösterge konusunda adil, kalıcı ve herkesi kuşatan bir çözümü içeren çalışma hazırladık. Bu çalışmamızı yakın zamanda yetkili makamlara iletip, kamuoyuyla da paylaşacağız." dedi.

KİMLER EK GÖSTERGEDEN YARARLANACAK?

3600 ek gösterge hususunda Çalışma Bakanlığı tarafından bir çalışma yürütülüyor. Hazırlanan taslakta daha önce ifade edilen polis, hemşire, din görevlisi memurların yanında kamuda idareci olarak çalışanlar da yer aldı. Bu taslağa göre şube müdürleri, daire başkanları, il müdürleri, bölge müdürleri, üniversite genel sekreterleri, üniversite genel sekreter yardımcıları da ek gösterge artışından yararlanacak. Taslak metne giren idarecilere belediyeler ve bağlı şirketlerdeki yöneticiler de girdi. Buna göre belediyelerde ve bağlı şirketlerde görev yapan daire başkanlarının da ek gösterge artışından faydalanması planlanıyor. Ek gösterge artışı gerçekleştiği zaman bu memurların kendileriyle birlikte emeklileri de yararlanacak. Böylece uygulama mevcut emekliler için de geçerli olacak.

KİM NE KADAR ALACAK?

Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile daha düşük olan bir memurun alacağı zam ya da maaş miktarı aynı olmuyor. Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.

NE ZAMAN YASALAŞACAK?

3600 ek göstergenin ne zaman yasalaşacağı konusunda bir bilgi yok. Konuya dair detaylar geldikçe haberlerimizden paylaşacağız.