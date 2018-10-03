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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özden Atik (DHA)
03.10.2018 - 15:29, Son Güncelleme:

30 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin yurt dışı yasağı kaldırıldı

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30 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin yurt dışı yasağı kaldırıldı

Boğaziçi Üniversitesi'nde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de düzenledigi harekatı tamamlanmasının ardından stant açarak lokum dağıtanlara "İşgalin lokumu olmaz" şeklinde pankart açıp slogan atarak "PKK / KCK silahı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlamasıyla 22 öğrencinin yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, 8 öğrencinin daha dava dosyasına eklenmesi nedeniyle ifadeleri alındı. Mahkeme, savunmaların tamamlanmış olması ve yurtdışında eğitim olanakları bulunması nedeniyle tüm sanıklar hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar verdi. 

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2'nci celseye, 29 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Onur Sert, celse arasında 8 öğrencinin daha dosyasının bu davayla birleştirildiğini belirtti. Daha sonra bu öğrencilerin savunması alındı. Sanık İrem Gerkuş savunmasında, olay günü slogan sesleri duymasının ardından eylemin yapıldığı yere gittiğini belirterek "Atılan sloganlara duyunca ben de protestoya katıldım. Okulda farklı protesto eylemleri oluyor. Ben de zaman zaman bu eylemlere katılan biriyim. Propaganda yapmadım" dedi.

Sanık Ozan Yaman da "Lokum dağıtımı yapan masayı protesto etmek için eyleme katıldım. Slogan atmadım. Görüntülerde slogan atmadığım gözükür. Slogan atmamamın nedeni suç teşkil ettiği için değil, siyasi görüşüm nedeniyle atmadım. Terör örgütü propagandası yaptığımı düşünmüyorum" diye konuştu.

Sanık Damla Uyar ise "Kalabalığı gördüm gidip baktım. Haklı bir protesto olduğunu düşündüğüm için katıldım. Slogan attım. Sivil halka yapılan şeyin yanlış olduğunu düşünüyorum. Örgüt propagandası amacım olsa cevabım böyle olmazdı. Beraatimi istiyorum" dedi. Diğer sanıklar da örgüt propagandası yapmadıklarını söyleyerek beraat talebinde bulundular. Söz alan sanık avukatları ise müvekkilleri hakkında yurtdışı çıkış yasaklarının kaldırılması ve beraat talebinde bulundular. 

YURT DIŞI YASAKLARI KALKTI

 Mahkeme heyeti, savunmalarının tamamlanmış olması, bir kısım sanıkların yurtdışı eğitim kurumlarından ve uluslararası kuruluşlardan kabul gördüklerine ilişkin belge sunmaları, bir kısım sanıkların da yurt dışı eğitim olanakları bulunması nedeniyle tüm sanıkların yurtdışına çıkış yasaklarının kaldırılmasına ve duruşmalardan vareste tutulmalarına karar verildi. Duruşma 19 Mart'a bırakıldı. 

 İDDİANAME

 İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 19 Mart'ta Boğaziçi Üniversitesi'nin kuzey kampüsünde İslam Araştırmaları Kulübü organizesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'deki harekatının başarıyla tamamlanmasının ardından lokum dağıtım etkinliği esnasında arbede yaşandığı ileri sürülüyor. Görüntü tespitinde sanıkların, "İşgalin katliamın lokumu olmaz" pankartı açtıkları, "Savaşa hayır, barış hemen şimdi" şeklinde bazı sloganlar attıkları anlatılıyor. Sanıkların silahlı terör örgütünün genel tavrı doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve TSK'nin egemen bir devlet değil de, bölgede işgal gerçekleştiren gayri meşru güç olarak gösterdikleri öne sürülerek "PKK / KCK silahı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapisleri talep ediliyor. 

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