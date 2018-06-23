3. karaciğer 2. hayat

Listeye alındığı 2017 Haziran ayından bu yana ilk çağrıldığında sırasını kendisi gibi karaciğer yetmezliği hastası arkadaşı Mehmet Yalçındağ'a veren Dündar, ikinci kez çağrıldığında ise sırasını kendinden sonraki hastaya verdi.



Doktorlarının acil ameliyat olması gerektiğini söylediği Dündar, 20 gün önce üçüncü kez çağrıldığı hastanede karaciğer nakli oldu. Sağlığına kavuşan Dündar, donörüne Allah'tan rahmet dileyip, ailesine teşekkür etti ve şöyle konuştu: "1 Haziran'da ameliyat oldum, artık ikinci doğum günümü yaşıyorum. Herkes organ bağışında bulunsun. Organlarımız toprak olmasın."