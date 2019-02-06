2’si ölen, 1’i öldürülen oğullarının yanında... Acıları bitti
70 yıllık ömründe 3 evlat acısı yaşayan, kurduğu Umut Vakfı ile bireysel silahsızlanma için mücadele eden iş kadını Nazire Dedeman Çağatay, önceki gün geçirdiği kalp ameliyatının ardından hayata veda etti. Özben Önal, annesiyle ameliyattan önce çekildiği bir fotoğrafı “Kalbim, ruhum, yüreğim, canım, gözüm, her şeyim” mesajıyla paylaşmıştı. İşte müthiş bir yaşam öyküsü:
5 ÇOCUK ANNESİYDİ
Nazire Dedeman Çağatay 1949 yılında doğdu. TED Ankara Koleji’ni bitirdi. 7 yaşından beri skolyoz hastalığı ile savaşıyordu. 13 yaşında ilk ciddi ameliyatını geçiren Nazire Dedeman Çağatay’ın hayatında, evlat acısı hiç peşini bırakmadı. 5 çocuğu oldu. 3 oğlunu kaybetti. Önder’i daha üç yaşındayken yakalandığı hastalık koparıp aldı ellerinden. Onur doğumundan hemen sonra hastanede kaybetti hayatını. Ve son olarak oğlu Umut, 28 Eylül 1993’te henüz 17 yaşındayken arkadaşı Melih Turgut’un silahından çıkan kurşunlarla yaşamını yitirdi. Turgut, yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden ‘Kürt Ahmet’ lakaplı Ahmet Turgut’un oğluydu.
Melih Turgut
UMUT VAKFI’NI KURDU
Nazire Dedeman 1993 yılında, hukukun üstünlüğünün egemen kılınması, bireysel silahsızlanma konusunda toplumsal farkındalık yaratma ve anlaşmazlıkların çözümünde barışçıl yöntemleri gençlere benimsetme hedefiyle 3 oğlunun isimlerini taşıyan Umut Onurlu Önderler Yetiştirme Vakfı’nı (Umut Vakfı) kurdu. Umut Vakfı her yıl, Umut’un vurulduğu gün olan 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü’nde “Sessiz Ayakkabılar” etkinliği düzenleyerek bireysel silahlanmanın neden olduğu ölümleri kınadı. Barış mesajı yayınladı. Nazire Dedeman Çağatay hayatı boyunca bireysel silahlanmayla mücadele etti. Çağatay, 2014 yılına kadar Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini yürüttüğü Dedeman Holding’in iş dünyasındaki başarısında aktif rol aldı. 2014 yılında görevinden ayrılarak 3DE3 Gayrimenkul Turizm ve Yönetimi A.Ş’yi kurdu. Nazire Dedeman Çağatay Dedeman Madencilik şirketinde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini de yürütüyordu. 2014 yılına kadar Dedeman Holding’de hissedar olarak tüm hayır işlerine katkıda bulundu.
Umut Önal
2 ŞİİR KİTABI VARDI
Bu süre zarfında, ülkemiz madencilik ve turizm sektörlerinin gelişimine katkıda bulunmak ve özgün, uygulanabilir fikirlerin yaratılmasını teşvik etmek amacıyla her yıl iki dalda düzenlenen Mehmet Kemal Dedeman “Yarına Bir Değer Bırak” başlıklı Araştırma ve Geliştirme Proje Yarışması, Nazire Dedeman Çağatay’ın liderliğinde 2004 yılında başlatılarak 2014 yılına kadar yine kendisinin aktif katılımı ile devam etti. Nazire Dedeman Çağatay’ın ‘Nazire’ ve ‘Bir Avuç Göl’ adlı yayımlanmış iki adet şiir kitabı da bulunuyor.
Umut Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olan Nazire Dedeman Çağatay, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) ve TED İstanbul Koleji Vakfı’nın da kurucuları arasında yer aldı. Aynı zamanda TED Ankara Kolejliler Derneği, Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD), Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türk Kalp Vakfı, Kayseri İli Yardımlaşma Derneği (KYD) İstanbul Şubesi ve Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Vakfı Onursal üyesiydi.
OĞULLARIYLA YAN YANA DEFİN
Nazire Dedeman’ın cenazesi bugün Tarabya Ferahevler Dedeman Camii’nde kılınacak öğlen namazından sonra Perşembe günü ikindi vakti Ankara Cebeci Asri mezarlığı aile kabristanında, Önder’inin, Onur’unun, Umut’unun yanında toprağa verilecek.
SADECE 38 GÜN HAPİS YATTI, VURDUĞU UMUT’UN KIZ ARKADAŞIYLA EVLENDİ
UMUT Önal’ın ölümüne ilişkin davayı Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi yürüttü. Otopsi raporunda, silahtan çıkan kurşunun kalbinde 7 santimlik bir delik açtığı Önal’ın vücudunda darp izleri olduğu açıklandı. Önal’ın bir dişinin kırık, bir ön dişinin sallandığı ve dudağının da yarık olduğu tespit edildi. Silahın temizlerken yanlışlıkla ateş aldığını iddia eden Melih Turgut sadece 38 gün hapis yattı. Bilkent Üniversitesi’ndeki öğrenimini yarım bırakan Melih, bir bar açtı. Daha sonra ABD’ye giden Melih Turgut 1999 yılında “kaza” diyerek ölümüne yol açtığı Umut Önal’ın kız arkadaşı Yeliz Yıldız’la evlendi.
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