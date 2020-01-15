27. Dönem POMEM başvurusu ne zaman? Şartlar belli oldu mu?

27. Dönem POMEM başvurusu için şartlar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklandı. Soylu, başvuru şartları ve polis alımı hakkında bazı bilgilere yer verdi. Buna göre 18 yaşını tamamlayanlar arasında 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almayanlar (1 Ocak 1991 ve sonraki tarihlerde doğan) KPSS'den 60 puan üzeri almaları halinde POMEM başvurusu yapabilecek.

27. dönem POMEM polis alımında KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için KPSS lisans puanı P3 puan türünden 60, önlisans mezunları için 93 puan türünden 65 taban puan veya üzerinde puan almış olmak.) şartını taşımak önemli olacak.

27. DÖNEM POMEM POLİS ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

27. Dönem POMEM polis alımı başvurusu hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu henüz bir açıklama yapmazken, başvuruların yaz aylarına doğru alınması bekleniyor.