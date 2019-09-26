26 Eylül'de hangi illerde okullar tatil edildi? Okullar yarın tatil mi?
İstanbul'da 5.8'lik depremin ardından okullara yarım gün ara verilirken bir kaç il de daha eğitim ve öğretime bugün itibari ile ara verildi. Yaşanan depremin ardından vatandaşlar yarın okullar tatil mi sorusunun cevabını arıyorlar. Peki İstanbul ve diğer illerde okullar yarın tatil olacak mı?
İstanbul'da meydana gelen depremin ardından okullar tatil oldu mu sorusu pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Depremin ardından eğitimciler, öğrenciler ve veliler İstanbul'da okullar tatil oldu mu sorusuna cevap aramaya başladı. İstanbul Valiliği kentte meydana gelen 5.8'lik deprem nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini açıkladı.
İstanbul Valiliği kentte meydana gelen 5.8'lik deprem nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini açıkladı.
İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğüdeki depremin hissedildiği Kocaeli'de kısa süreli panik yaşanırken tedbir amaçlı okullar tahliye edilerek eğitime yarım gün ara verildi.
Yalova'da tüm okullarda Marmara Denizi'nde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitime ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, depremin Yalova'da da hissedildiğini belirterek, Valiliğin kararıyla il genelinde eğitim öğretime öğleden sonra ara verildiğini söyledi.
Valilikten yapılan açıklamada depremin, kentte herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadığı duyuruldu.
Bursa Valiliği'nin kararıyla, Marmara Denizi'nde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Silivri merkezli meydana gelen deprem sonucunda öğrencilerimizde oluşan kaygının giderilmesi amacıyla Bursa'daki tüm okullar saat 14.30 itibarıyla Valilik kararıyla 1 gün süre ile tatil edilmiştir." ifadesine yer verildi.
Okullar yarın tatil olacak mı?
Okulların yarın tatil olup, olmayacağı ile ilgili bir bilgi valilik tarafından verilmedi. Olası bir duyuruda detaylar haberimizde olacak.
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