26. Dönem POMEM sınavları ne zaman? Polislik sınavı ne zaman?
26. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Giriş Sınavı'na ait belgeler, 15 Kasım Cuma akşamı binlerce polis adayının erişimine açıldı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, sözlü ve fiziki mülakatların ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki, 26. Dönem POMEM sınavları ne zaman? Polislik sınavı ne zaman?
26. Dönem POMEM sınavına katılacak adayların; Ön Sağlık Kontrolü, Fiziki Yeterlilik ve Mülakat Sınav Merkezleri ile sınav tarihleri açıklandı. Adaylar sınavlara ilişkin tarihlere, giriş belgelerini sorgulayarak ulaşabilir. İşte, 26. Dönem POMEM polis alımı hakkında ayrıntılar...
26. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında adaylar şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri, aday değerlendirme ve seçme sınavına katılacakları başvuru ve sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylara ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat uygulanacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.
Sınav sonuçları sınav işlemleri sona erdikten sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.
Adaylar Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.
SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ (LİSANS-ÖNLİSANS)
FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI TALİMATI
Başlangıç çizgisi ile ağırlık taşıma etabının son dubanın bulunduğu yere kadar 29 metre uzunluğunda ve ağırlıkların başındaki duba ile takla minderinin başındaki duba arası 14 metre eninde, takla atma minderinin başındaki duba ile bitiriş çizgisine kadar 29 metre uzunluğunda toplam 7 istasyon ile 72 metre uzunluğundaki parkurdan oluşmaktadır.
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