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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.10.2018 - 23:52, Son Güncelleme:

26 bıçak sapladı 3 yıldır kayıp... Sonunda kırmızı bülten

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
26 bıçak sapladı 3 yıldır kayıp... Sonunda kırmızı bülten

Yumruk atıp burnunu kırdığı için kendisini terk eden sevgilisi B.Ç.’yi 26 yerinden bıçakladıktan sonra kayıplara karışan ve 3 yıldır yakalanamayan hukuk fakültesi öğrencisi Tolga Mısırlıoğlu hakkında kırmızı bülten çıkartıldı.

Bir havayolu şirketinde hostes olan 27 yaşındaki B.Ç., 4.5 yıl önce internet üzerinden tanıştığı Yeditepe Üniversitesi hukuk fakültesi öğrencisi Tolga Mısırlıoğlu (25) ile arkadaşlık etmeye başladı.

Evlilik planları yaparken Tolga Mısırlıoğlu bir tartışma sırasında B.Ç.’ye yumruk atarak burnunu kırdı. Savcılığa başvuran B.Ç.’yi araya giren aileler şikâyetinden vazgeçirdi. Şiddet olayları devam edince, B.Ç. sevgilisini terk etti.

Ayrılığı kabullenmeyen Tolga Mısırlıoğlu farklı zamanlarda B.Ç.’nin yolunu kesti. Telefon mesajlarıyla tehdit etti. Anadolu Adalet Sarayı Cumhuriyet Savcılığı’na yeniden suç duyurusunda bulunan B.Ç. hakkında koruma kararı alındı.

Tolga Mısırlıoğlu, 2015’in Şubat ayında B.Ç.’yi bıçakla tehdit edince hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 2015 Nisan ayında B.Ç.’ye, “Seni ve aileni mahvedeceğim” diye mesaj atan takıntılı aşık için bu suçtan da 3 yıla kadar hapis istemiyle bir dava daha açıldı. Mısırlıoğlu hakkında B.Ç.’ye yaklaşmama kararı da verildi.

BAŞKA BİRİ GİBİ BAĞLANTI KURDU
Savcılığın, tehdit ve hakaret suçlarından dolayı başlattığı soruşturma sürerken, sosyal paylaşım sitesinden yeni biriyle tanışan B.Ç., karşısındaki kişinin eski sevgilisi olduğunu 29 Ağustos 2015’de ilk buluşmaya gittiğinde anladı. Tolga Mısırlıoğlu B.Ç.’yi bu kez 26 yerinden bıçakladı.

Ağır yaralanan ve dalağı alınan B.Ç. günlerce hastanede yattı. Kayıplara karışan Tolga Mısırlıoğlu hakkında ‘tasarlayarak öldürmeye tam teşebbüs’ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava sürerken B.Ç.’nin avukatı Tevrat Şahin, sanığın Gürcistan’a kaçtığına dair bilgiye ulaştıklarını belirterek kırmızı bülten çıkartılmasını talep etti. Mahkemenin kabul ettiği bu talebin, Adalet Bakanlığı tarafından da İnterpol Genel Sekreterliği’ne bildirmesinin ardından, Tolga Mısırlıoğlu hakkında kırmızı bülten çıkartıldı.

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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