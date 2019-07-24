24 Temmuz Kandilli son depremler listesi! Nerede deprem oldu?
Kandilli Rasathanesi'nin listesinde yayımladığı son depremler, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 24 Temmuz Çarşamba günü Türkiye genelinde son depremler nerelerde gerçekleşti? İşte, koordinat bilgileri ile birlikte deprem büyüklüklerine dair bazı detaylar
Son depremler, 24 Temmuz Çarşamba gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 24 Temmuz tarihli son depremler listesi.
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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06:55:49 35.0052 33.3323 5.9 -.- 2.7 -.- KIBRIS-LEFKOSA
06:32:35 37.3388 29.8255 13.0 -.- 1.9 -.- KARAMANLI (BURDUR)
06:28:06 37.2508 29.7438 18.8 -.- 1.5 -.- YUVA-TEFENNI (BURDUR)
06:26:31 37.3082 29.8512 8.3 -.- 2.1 -.- MANCA-KARAMANLI (BURDUR)
06:18:03 37.3028 29.8178 3.6 -.- 2.0 -.- TEFENNI (BURDUR)
06:08:04 37.3272 29.8263 1.6 -.- 2.1 -.- TEFENNI (BURDUR)
05:25:02 38.9832 28.0790 8.1 -.- 1.7 -.- HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA)
05:10:32 37.0997 28.5823 2.4 -.- 1.0 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA)
04:58:11 40.5425 27.2628 5.3 -.- 1.4 -.- KARABIGA ACIKLARI-CANAKKALE (MARMARA DENIZI)
04:45:20 40.7747 29.1798 5.3 -.- 1.7 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)
04:26:27 37.3325 29.8280 8.0 -.- 1.7 -.- KARAMANLI (BURDUR)
04:09:20 37.3508 29.8437 18.1 -.- 1.6 -.- KARAMANLI (BURDUR)
03:55:06 38.7860 38.1267 3.4 -.- 1.5 -.- KAVACIK-HEKIMHAN (MALATYA)
03:36:28 39.1630 40.2518 5.4 -.- 2.2 -.- SARIHAN-KARAKOCAN (ELAZIG)
03:28:10 38.7707 38.1367 5.0 -.- 1.7 -.- KAVACIK-HEKIMHAN (MALATYA)
03:06:37 37.1902 31.1483 113.2 -.- 2.0 -.- ALTINKAYA-MANAVGAT (ANTALYA)
02:47:28 38.8080 38.1057 5.5 -.- 1.5 -.- BASKAVAK-HEKIMHAN (MALATYA)
02:46:27 40.7860 31.9538 16.6 -.- 1.9 -.- KEMALLER-YENICAGA (BOLU)
01:35:58 40.8207 27.7932 13.4 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI
01:06:23 37.3412 29.8562 18.3 -.- 1.7 -.- KARAMANLI (BURDUR)
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