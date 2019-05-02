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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.05.2019 - 14:35, Son Güncelleme:

24. Dönem POMEM kadın polis alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

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24. Dönem POMEM kadın polis alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 2 bin 500 lisans, 500 ön lisans mezunu, 3 bin polis memuru alımında heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 8-22 Nisan 2019 tarihleri arasında, 24'üncü dönem POMEM başvurusunda bulunan adaylar, başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak edip internetten sorgulamaya başladı. Peki, 24. Dönem POMEM kadın polis alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylar.

24'üncü dönem polis meslek eğitim için (POMEM) ön lisans ve lisans mezunları ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğrenim kurumlarında eğitim görmüş adayların başvuruları tamamlandı. Adayların 2 bin 500'ü lisans mezunu, 500’ü ön lisans mezunlarından oluşacak. Peki, POMEM kadın polis alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 3 bin kadın öğrenci alımı için başvurular tamamlandı. Gözler şimdi başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihte. İşte, kadın polis alımına ilişkin detaylar...

Başta polis merkezi amirlikleri ile benzer kapsamda diğer birimlerin iş ve işlemlerine katkı sağlamak amacıyla 24'üncü Dönem Polis Meslek Eğitimi için lisans mezunu 3 bin polis memuru adayı alınacak. Başvurular 8-22 Nisan 2019 tarihleri arasında "www.pa.edu.tr" adresinden gerçekleştirildi.

Söz konusu alımlara yönelik başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair, resmi bir açıklama henüz yok. Bu hususta gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.

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