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    23 Nisan şiirleri ile bu güne anlam katılacak! Kısa ve anlamlı 23 Nisan şiirleri

    Hürriyet Haber
    18.04.2018 - 11:49 | Son Güncelleme:

    23 Nisan şiirleri, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bu yıl da etkinliklerin vazgeçilmezi olacak. En derin anlamları içerisinde barındıran 23 Nisan şiirleri, kısa ve uzun seçenekleriyle etkinliklere katılacak olan öğrencilerin listesinde yer alacak. İşte, birçok milletten çocukların katılım sağlayacağı bu günde okuyabileceğiniz en güzel 23 Nisan şiirleri derlemesi

    23 Nisan şiirleri, okullarda ve birçok noktada gerçekleştirilecek olan törenlerde önemli bir yer tutacak. 1927 yılında gerçekleştirilen ilk Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndan bu yana her sene coşkuyla kutlanan 23 Nisan, şiirler ve sözlerle daha anlamlı hale gelecek.İşte, tüm yurtta coşkuyla kutlanacak olan bu önemli günde kullanabileceğiniz en güzel, anlamlı ve kısa-uzun tercihleriyle 23 Nisan şiirleri ve sözleri seçenekleri

    KISA VE UZUN 23 NİSAN ŞİİRLERİ DERLEMESİ

    23 NİSAN GÜNÜ
    Bayram yapar çocuklar,
    23 Nisan günü
    Büyük bir sevinç kaplar,
    Bütün yurdun üstünü

    Bin dokuz yüz yirmide
    Duyuldu halkın sesi
    Açıldı bu tarihte
    Büyük Millet Meclisi

    Bugün edildi ilân
    Yeni bir Türk devleti
    Bundan, 23 Nisan
    Sevindirir milleti

    İ. Hakkı SUNAT

    23 NİSAN KOKUSU

    Bu ne duru sabah, ne temiz hava,
    Geliyor her yandan Nisan kokusu.
    Sevinçten deliye dönmüş her yuva,
    Sarmış gönülleri vatan duygusu.

    Gelincikler gibi al al bayraklar,
    Evlerden sarkıyor, gökler de dolu.
    Nabızlar pek hızlı, coşkun yürekler,
    Sanki arslan bugün her Türk'ün oğlu!

    Şu mini miniler tombul yanaklı,
    Yerlerinde bile duramıyorlar.
    Hepsinin elleri çifte bayraklı,
    Gözlerinde şimşek şimşek sevgi var.

    Yeniden oluyor her şey, yeniden,
    Yanıyor Atatürk içimizde bak!
    Atatürk, bu kara günü ak eden,
    Atatürk; andımız, en kutlu sancak.

    Eğlenin yavrular, gülün çocuklar.
    Coşsun gönlünüzde Türklük duygusu.
    Havanın bile bir coşkun hâli var,
    Her yönden geliyor nisan kokusu.

    Hasan Lâtif SARIYÜCE

    ATATÜRK ÇOCUK OLMUŞ
    Çocuk Bayramı'nda
    Gelmiş katılmış aramıza,
    Atatürk çocuk olmuş bakın:
    Sallanıyor salıncakta!

    Gülüyor gözlerinin içi,
    Gülüyor,
    Gökler, denizler kadar mavi.
    Diyor ki: "Çocuklar, ben verdim size
    Bayramların en güzelini".

    "Dilerim, yurdumun çocukları,
    Tüm çocukları dünyanın
    Gülüp oynasınlar bugünkü gibi;
    Acıda, sevinçte kardeş olsunlar...
    Çınlasın yeryüzünde barış türküleri".

    Aziz SİVASLIOĞLU

    ÇOCUKLARIN DİLEĞİ
    Çocuklar şarkı söylerken
    Kanatlanır gökyüzüne
    Melek olur.

    Çocuklar şarkı söylerken
    Sarı saçlı, mavi gözlü
    Bebek olur.

    Çocuklar şarkı söylerken
    Bulut olur,
    Gökkuşağı olur
    Deniz olur.

    Çocuklar şarkı söylerken
    23 Nisanlarda
    Pırıl pırıl saydam kanatlı
    Kelebek olur.

    Çocuklar şarkı söylerken
    23 Nisanlarda
    Dillerinde, gözlerinde
    Yüreklerinde yalnızca
    Bir dilek olur.

    Teşekkürler Atatürk
    Teşekkürler Atatürk

    M. Macit TAŞ

    23 NİSAN BİR ARMAĞAN

    Sanki her tarafta var bir düğün.
    Çünkü, en şerefli en mutlu gün.
    Bugün yirmi üç Nisan,
    Hep neşeyle doluyor insan.

    İşte, bugün bir meclis kuruldu,
    Sonra hemen padişah kovuldu.
    Bugün yirmi üç Nisan,
    Hep neşeyle doluyor insan.

    Bugün, Atatürk'ten bir armağan,
    Yoksa, tutsak olurduk sen inan.
    Bugün yirmi üç Nisan,
    Hep neşeyle doluyor insan.

    Saip EGÜZ

    GELDİ 23 NİSAN

    Dün sabah anneciğim
    Öperek, dedi: Uyan
    Bugün senin bayramın,

    Kalk, bak süslendi her yan.
    Baktım her taraf süslü,
    Sokaklar dolu insan.

    Dedim: Anne bu neden
    Dedi: 23 Nisan.

    Temel bayrammış, inan
    Kutlu olsun kardeşim
    Geldi 23 Nisan.

    R. Gökalp ARKIN

    DÜNYA ÇOCUK BAYRAMI
    Kiminin saçı siyah,
    Kiminin saçı sarı...
    Ankara'da buluştu,
    Dünyanın çocukları.

    Her Yirmi Üç Nisan'da
    Tekrarlanır bu olay.
    Buluşma nedenini,
    Açıklamak çok kolay.

    Bu kocaman dünyada
    Ülke sayısı çoktur.
    Oysa ki hiç birinin
    Çocuk Bayramı yoktur.

    Dünyanın çocukları
    Yurdumuza koşuyor,
    Her Yirmi Üç Nisan'da
    Cıvıldaşıp coşuyor.

    Türkiye konuklarla,
    Kalpler sevgiyle dolsun.
    Dünya Çocuk Bayramı
    Herkese mutlu olsun!

    Altan ÖZYÜREK

    23 NİSAN ŞİİRİ-2
    Vatan ufuklarında esiyordu korkunç yel,
    Her kalp keder içinde,bütün gönüller kıştı.
    Biz yeryüzünde yokken,bundan yıllarca evvel,
    Bu cennet yurdu,kara bir sis sarmıştı.

    Bir mucize ansızın bir gün dağıttı sisi,
    Ufuklara nur saçan eşsiz meş'ale yandı.
    Yurdu kurtarmak için Büyük Millet Meclisi,
    Tam seksen bir yıl evvel Ankara'da toplandı.

    Zafer peşinde koştuk,geride bıraktık dünü.
    Hakkı gerçek bilerek her zaman ona taptık.
    Yurdumuzu kurtaran bu en mukaddes günü,
    Kendi günümüz saydık,çocuk bayramı yaptık.

    Bu ne biçim bir sevinç,bu ne doyulmaz bir haz,
    İçimizde yüzyılı gün yapacak bir hız var.
    Bugün neşe içinde coşsak,taşsak yine az,
    Çünkü bir gün içinde iki bayramımız var.

    Hep elele vererek bu sevinci yayalım,
    Kalmamalı en ufak bir tasamız,
    Bugün sevinç içinde koşalım,oynamayalım,
    Bu bizim günümüzdür,bu bizim bayramımız.

    Ferit Rakıp TUNGOR

    23 NİSAN

    Bugün bir başka aydınlık yeryüzü,
    Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.
    Bugün çocuklar güzel.
    Bugün sokaklar güzel...
    Elimizden tutan her el
    Daha sağlam
    Daha mavi gökyüzü;
    Bayraklar daha yakın.
    Bakın: geçiyor yarının büyükleri;
    Şarkılar tutuyor gökleri.

    Adnan ARDAĞI

    ÇOCUK BAYRAMI

    Arkadaşlar, sevinelim,
    Hep gülelim, eğlenelim;

    Sıkılmasın hiç canımız;
    Çünkü bugün bayramımız...

    Oyun, alay, dernek düğün,
    Hepsi bizim işte bugün...

    Çocuklara hor bakmayın;
    İncitmeyin, esirgeyin...

    Ana yurdun oğlu, kızı,
    Umut veren şen yıldızı.

    Yarınları parlatacak;
    Şenlenecek her bir ocak...

    Korunacak cumhuriyet,
    Yükselecek bu memleket...

    Ekrem ŞENOZAN

    BİZİM BAYRAMIMIZ
    Bu gelen bizim bayram
    Yükseldi bak ünümüz.
    23 Nisan bizim
    En şerefli günümüz!

    Al bayrağı açalım,
    Gel gidelim törene.
    Bin teşekkür, bizlere
    Bugünleri verene...

    Bizim için harcanan
    Boşa gitmez bu emek,
    Çünkü her Türk çocuğu
    23 Nisan demek...

    İsmail Hakkı SUNAT

    23 NİSAN
    Vatan tehlikedeydi,Atatürk karar verdi:
    Vatanı kurtaracak yine millettir dedi.
    Ankara'da bir meclis toplayıp kurmak için
    Günlerce,haftalarca çalıştı için için.

    İşte bugün kuruldu Büyük Millet Meclisi.
    Ankara'dan yükseldi milletin gür sesi.
    Çocuklar,tarihten bir altın yapraktır bugün.
    Gönlümüzde kalmasın artık,ne gam ne hüzün.

    Çocuklar bayram yapın,sevinin ve haykırın.
    Engel denen her şeyi gücünüzle siz kırın.
    Çocuklar biliniz ki siz koca bir cihansınız.
    Vatanın her yerinden fışkıran volkansınız.
    Doğan güneş sizindir,yıldızla ay sizindir.
    (Artık özgürlük sizin,gelecek sizindir.)

    Ey gün yüzlü çocuklar!
    ( "Çalışın,öğünün ve kendinize güvenin.")
    Hayatta durak yoktur;daima ileri!
    Coşkun bir rüzgâr gibi ufukları aşın.

    Göğsünüz kanasa da akmasın göz yaşınız.
    (Okulda,derste,sırada çalış azimle,hırsla.)
    Temiz olsun kalbiniz,aydın olsun kafanız.
    Şen olsun,kutlu olsun bayramınız.

    Uluğ TURANLIOĞLU

     

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