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Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa) (DHA)
25.12.2019 - 11:40, Son Güncelleme:

22 yaşında kanserden hayatını kaybetti

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22 yaşında kanserden hayatını kaybetti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Doğan Ata (22), akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Yakup ve Nermin Ata çiftinin 3 çocuğundan en büyük çocukları Doğan'a bir yıl önce rahatsızlanıp gittiği hastanede akciğer kanseri teşhisi konuldu. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Doğan Ata, dün aniden fenalaştı. Yoğun bakıma alınan Ata, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Doğan Ata'nın ölümü, ailesi, yakınları ve mahalle sakinlerini yasa boğdu.

Doğan Ata, bugün ikindi vakti Ortaköy Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verilecek.

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