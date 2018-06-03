21 günde 20 şehir

Erdoğan, seçimlere kadar toplumun farklı kesimleriyle iftarda buluşacak. Erdoğan, AK Parti’nin büyük projelerinin açılışını da yapacak. Erdoğan, bugün 2.5 aylık aranın ardından yeniden Kürt seçmenin ağırlıkta olduğu Diyarbakır’a giderek seçim mitingi düzenleyecek. Erdoğan, iftarda ise Güneydoğulu kanaat önderleriyle buluşacak.



‘VEDA’ TOPLANTISI

Cumhurbaşkanı, yarın da Beştepe’de Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki 65’inci Hükümetin Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Bu toplantı hem parlamenter sistemin hem Yıldırım’ın ‘Başbakan’ sıfatıyla hem de birçok bakanın son toplantısı olacak. 24 Haziran’a kadar 20 ilde daha miting yapması planlanan Erdoğan, son iki günde ise İstanbul’un ilçelerinde halkla buluşacak.