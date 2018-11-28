2020’de envanterden çıkarılması planlanıyor
VİETNAM Savaşı’nın simgelerinden biri olan UH-1 tipi helikopterin İstanbul Sancaktepe’de düşüp 4 askerin şehit olması, bir askerin de ağır yaralanmasının ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) bu helikopterlerle uçuş yapmaya devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.
TSK’nin helikopter filosunda görev alacak genç pilotların eğitimi ve pilot adaylarının tecrübe uçuşlarını yaptığı UH-1 helikopterlerinin 2020 yılında TSK envanterinden tamamen çıkarılması planlanıyor. UH-1’lerin envanterden çıkarılması sonrası yerine Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından yerli imkânlarla geliştirilip üretilen ve test uçuşları eylül ayında başlayan T-625 Genel Maksat Helikopteri ile Sikorski’lerin tam olarak devreye girip eğitim helikopteri olarak kullanılmaya başlanması hedefleniyor. ABD ordusu da 2004 yılında bütün UH-1’leri UH-60 Blackhawk’larla (Kara Şahin) değiştirmişti. Avustralya ordusu da birkaç yıl önce son UH-1 helikopterini yaptığı bir törenle emekliye ayırmıştı.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle