2020 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kayıt başvurusu nasıl yapılır?
Dini görevlerini yerine getirmek için kutsal topraklara gitmeye hazırlanan hacı adayları, 2020 hac kayıt başvurularını internet üzerinden tamamlıyor. Ön kayıt işlemleri devam ederken, hacca gitmeyi bekleyenlerin gözü Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan hac kura takvimine çevrildi. Peki, 2020 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kayıt başvurusu nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bilgiler.
Dini vecibeleri yerine getirmek isteyen vatandaşlar, yıl sonu yaklaşırken hac kayıtlarının başlayacağı tarihle ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden hac kuraları ve hac kayıt tarihlerini paylaştı. Buna göre, bu yıl ilk defa kayıt yaptıracaklar, 13 Aralık tarihine kadar ilgili bankalara 25 lira ön kayıt ücreti yatıracak. Peki, hac kayıt başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, 2020 hac kura tarihleri ve hac başvuru işlemleri.
2020 HAC BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Hac kayıt yenileme işlemi, geçtiğimiz yıllarda da Hacca gitmek üzere başvurularını yapan ancak kura sonucunda ismi çıkmayan vatandaşlar için geçerli olacak.
Hac kayıt yenileme süreci, 2019 Hac farizası için geçtiğimiz yıl kuraya dahil olan Hacı adayları için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 11 Kasım 2019 tarihinde otomatik olarak gerçekleştirildi.
Geçtiğimiz yılki başvurunun ardından iletişim bilgilerinde değişiklik olan Hacı adayları, E-Devlet üzerinden giriş yaparak bu bilgileri değiştirebilecek.
HAC KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
2020 yılı hac kurası 09 Ocak 2020 Perşembe günü çekilecek ve aynı gün ilan edilecektir.
b- Hac kesin kayıtları 13–24 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
c- Hac için çıkışlar: 22 Haziran - 25 Temmuz 2020 (Hicri 01 Zilkade 1441-4 Zilhicce 1441);
Hacdan dönüşler: 06 Ağustos - 02 Eylül 2020 (Hicri 16 Zilhicce 1441- 14 Muharrem 1442) tarihleri arasında yapılacaktır.
ÖN KAYITLAR İÇİN HANGİ ŞARTLAR GEREKLİ?
1- Müracaat esnasında tercih edilen hac konaklama türleri bağlayıcı olacağından ve daha sonra konaklama tür değişikliğine imkân tanınmayacağından, tercihler dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.
2- Vatandaşlarımızın güncel iletişim bilgilerini (kura sonuç bildirimi ve diğer bilgilendirmelerde sistemde kayıtlı iletişim bilgileri esas alınacağından) mutlaka girmeleri gerekmektedir.
3- Yakınlarıyla birlikte müracaat edenlerden birinin ilk defa 2020 yılında kayıt yapmış olması, diğerinin ise kaydının yenilenmiş olması durumunda; talep etmeleri halinde bunların müracaatları kayıt yenileme (11 Kasım - 13 Aralık 2019) süresi içinde birlikte alınabilecek ve kuraya da tek numara ile katılabileceklerdir. Bu işlemlerini il veya ilçe müftülüklerinden yapabileceklerdir.
4- İnternet ortamında veya müftülüklere yapılan müracaatlardaki bilgi eksikliğinden grup başı/dilekçeyi imzalayan veya internet üzerinden değişiklik yapan kişi sorumlu olacaktır.
5- Hac yolcularına farklı hizmet seçenekleri sunabilmek maksadıyla Mekke ve Medine’deki bina veya otellerin fiziki yapıları ile Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’ye olan mesafeleri dikkate alınarak, hac konaklama türleri hakkında aşağıdaki link üzerinden bilgi alınabilecektir
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