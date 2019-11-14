2020 Askerlik yerleri ve sevk bilgisi öğrenme ekranı! E-Devlet askerlik yerleri nasıl öğrenilir?
Vatani hizmetlerini yapmak üzere askerlik yerleri açıklamasına odaklanan binlerce genç, E-Devlet üzerinden askerlik yerleri ve sevk evrakı sorgulama işlemini gerçekleştirebilecek. Peki, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak olan askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte, askerlik yerleri öğrenme ekranı hakkında merak edilen bazı bilgiler
Askerlik yapacağı yeri öğrenmek için E-Devlet üzerinden askerlik yeri sorgulama işlemini gerçekleştirmek isteyen binlerce vatandaş, internet üzerinden detayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, askerlik yerleri nasıl öğrenilebilir? İşte, birçok gencin şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine katılarak vatani hizmetlerini yapacağı askerlik yerleri hakkında bazı bilgiler
ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Aralık 2019 celp ve sevk döneminde silahaltına alınacaklar sevk evrakını;
15 Kasım - 01 Aralık 2019 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden,
15 Kasım - 02 Aralık 2019 tarihleri arasında askerlik şubelerinden alabileceklerdir.
ASKERLİK YERLERİ E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL ÖĞRENİLİR?
Er adayları askerlik yerleri bilgisini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. e-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.
T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan asker adayları, sol üst köşede yer alan e-hizmetler bölümüne tıkladıktan sonra kendilerini kapsayan hizmeti seçmeli. “Hizmet Adı” kutucuğuna kısa dönem askerler “Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama”, uzun dönem askerler ise “Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama” ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.
'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan er adayları, askerlik yerlerini bilgisini edinebilecek. Bu adımların ardından ise sırasıyla, Sevk Bilgilendirmesi, Sevk Kişisel Bilgiler, Sevk Başvuru Bilgilendirme ve Sevk Belgesi bilgisi alınabilecek.
Sevk belgesinde, asker adayının birliğine teslim olacağı günler ve yol izinleri bilgisi yer alacak. Belgeler, kısa bir süre içerisinde bu sistem üzerinden alınabilecek.
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