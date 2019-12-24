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Gündem
24.12.2019 - 16:36, Son Güncelleme:

2020 ALES sınavları ne zaman?

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2020 ALES sınavları ne zaman?

Yüksek lisans eğitimi almak isteyen ve akademik personel olma hayali kuran kişilerin girdiği bir sınav olan ALES yani Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın 2020'de ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki, 2020 ALES sınavları ne zaman?

Yüksek lisans başvuruları ve akademik personel seçiminde kullanılan, her yıl yüz binlerce adayın ter döktüğü ALES sıvanın 2020 etapları için geri sayım sürüyor. Söz konusu sınavlar için yeni yıl takvimi geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. İşte, 2020 ALES sınav tarihleri...

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 3 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 28 Mayıs'ta açıklanacak. 20 Eylül'de gerçekleştirilecek ALES/2'nin sonuçları 15 Ekim'de, 29 Kasım'da düzenlenecek ALES/3'ün sonuçları da 24 Aralık'ta ilan edilecek.

ALES HAKKINDA

Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları veren ve tam adı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı olan ALES, ilkbahar döneminde 1 ve sonbahar döneminde 2 olmak üzere yıl içerisinden toplamda 3 kez yapılır.

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