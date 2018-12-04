2019 YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavının, 2019 yılında ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen bu sınava katılmak isteyen vatandaşlar, 2019 YÖKDİL sınav tarihini merak ediyor. Peki, 2019 YÖKDİL sınavı ne zaman?
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), beşinci Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavı geçtiğimiz eylül ayında tamamlandı. Gözler şimdi 2019 YÖKDİL sınavının yapılacağı tarihte. İşte, konuya ilişkin merak edilenler...
TARİH BELLİ OLDU?
Altıncısı düzenlenecek olan YÖKDİL sınavı için henüz net bir tarih yok. Ancak diğer sınavlar göz önüne alındığında sınavın 2019 yılının şubat ya da mart ayında yapılabileceği tahmin ediliyor. Konuya dair detaylar belli oldukça haberimizden takip edebilirsiniz.
YÖKDİL NEDİR?
YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir. Alana özgü ilk akademik dil sınavı olan YÖKDİL, mevcut Yabancı Dil Sınavı'nın (YDS) yanında, adayın alanındaki (fen, sosyal ve sağlık) İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça yeterliliğini belirlemeye yönelik “akademik yabancı dil sınavı” niteliği taşıyor.
Sınava, yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar başta olmak üzere yabancı dil bilgisi seviyesini ölçmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden dil yeterlilik puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da katılabiliyor.
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