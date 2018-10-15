2019 YKS ne zaman yapılacak? İşte TYT ve AYT tarihleri
2019 YKS sınavının ne zaman yapılacağı milyonlarca öğrenci tarafından araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer aldı. Bu yıl ilk kez girdikleri YKS sınavının ardından bir sonraki senenin hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınavın net tarihlerini merak ediyor. Peki, 2019 YKS ne zaman yapılacak? İşte TYT ve AYT tarihleri.
Üniversite okuma hayaliyle girecekleri YKS sınavı için tarih araştırması binlerce öğrenci tarafından sürmeye devam ediyor. Bu yıl ilk kez girdikleri YKS sınavının sonrasında istedikleri dereceyi tutturamayan öğrenciler, bir sonraki yılın sınav tarihlerini merak ediyor. Peki, 2019 YKS ne zaman yapılacak? İşte TYT ve AYT tarihleri
2019 YKS SINAVI NE ZAMAN?
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 22 Haziran 2019 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika
YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 23 Haziran 2019 (Pazar), 10.15, 180 dakika
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 23 Haziran 2019 (Pazar), 15.45, 120 dakika olacağı tahmin edilmektedir.
YKS NEDİR?
Yüksek öğretim Kurumları Sınavı ismi verilen ve YKS diye tanımlanan yeni model, eski Mart ayında yapılan Yükseöğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Haziran ayında 5 ayrı oturumda oluşan Lisans Yerleştirme Sınavı'nın (LYS) birleştirilmesinden oluşuyor.
YKS NASIL YAPILACAK?
Büyük heyecan içerisinde bu tarihe kilitlenen adaylar iki ayrı günde iki ayrı oturuma katılacaklar. İlk oturumun ismi Temel Yeterlilik Testi (TYT) olacak. Katılım tüm adaylar için zorunlu olacak. İkinci oturum ise 4 yıllık lisans bölümleri için ölçme ve yerleştirme sınavı olacak. Dil öğrencileri tüm öğrenciler gibi cumartesi günü TYT'ye girecek. İkinci gün sabah değil öğleden sonra yapılacak dil testi oturumuna katılmaları yeterli olacak. Ancak şansını hem dil hem diğer puan türlerinde denemek isteyen aday pazar günü 2 sınava birden girmek zorunda kalacak.
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