2019-YDUS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yüzde 10'luk kısmı yayınlandı.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 23 Aralık 2019 tarihinde saat 13.45'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

TABLOLAR İLE İLGİLİ ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

Tıp eğitimi dili İngilizce olduğundan bu üniversite ile ilgili programları tercihlerinde gösterecek adayların alanlarında seminer verebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri zorunludur. İngilizcesi yeterli olmayan adaylar bu programlara yerleştirilmiş olsalar bile atamaları yapılmaz.

Bu üniversitenin Tıp Fakültesinde yan dal uzmanlık öğrencileri özel kanunlardaki hakları saklı kalmak kaydıyla (2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu vb.) İş Kanunu ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu hükümlerine tabidir.

Bu kontenjanları Milli Savunma Bakanlığından kimlik bilgileri bildirilen adaylar tercih edebileceklerdir. Adaylar bağlı bulundukları Kuvvet Komutanlıklarının (Deniz, Hava, Kara Kuvvet Komutanlıkları) yanı sıra diğer Kuvvet Komutanlıklarının kontenjanlarını da tercih edebileceklerdir. Ancak, aynı branşta kendi Kuvvet Komutanlığının dışında, diğer Kuvvet Komutanlığının da kontenjanı mevcut ise öncelikli olarak bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlığı kontenjanını, daha sonra diğer Kuvvet Komutanlığının kontenjanını tercih edecektir. Bu kurala uyulmadığı takdirde adayın tercihi geçersiz sayılacaktır. TSK personeli sadece MSB nam ve hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından açılan kadroları tercih edebilecektir. Bu kadrolar dışında tercih yapan personel için yerleştirme yapılmayacaktır. TSK mensupları için özel mevzuatındaki hükümler saklıdır.

T.C. Hükümeti ile Sağlık Bakanlığı ile K.K.T.C. Hükümeti Sağlık Bakanlığı arasında 24 Mart 2008 tarihinde imzalanan "Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma"nın 5. maddesi gereğince, bu kadrolara yalnız K.K.T.C. uyruklu doktorlar başvurabilirler. Bu dallarda uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, uzmanlık eğitimi süresi kadar K.K.T.C.'de mecburi hizmete tabi tutulurlar.

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesinde araştırma görevlileri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre atanması yapıldıktan sonra, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uyarınca üniversite tüzel kişiliği ile aralarında imzalayacakları hizmet akdine istinaden istihdam edilecektir.

Uzmanlık eğitimi programları ile ilgili detaylı bilgiye www.tuk.saglik.gov.tr/programlar adresinden ulaşılabilir.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlık eğitimlerini Tıpta Uzmanlık Kurulunun 20.06.2014 tarihli ve 58/488 numaralı kararına göre tamamlayanlar için bu eğitimin süresi 2,5 yıl (30 ay) olacaktır. Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlık eğitimlerini Tıpta Uzmanlık Kurulunun 20.06.2014 tarihli ve 58/488 numaralı kararına göre tamamlamayanlar için ise bu eğitimin süresi 3 (üç) yıl olacaktır.

Bu programa yerleşecek olan uzmanlık öğrencisi Ankara Şehir Hastanesi'nde uzmanlık eğitimini alacaktır.

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