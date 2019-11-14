2019 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Her yıl üniversite eğitiminin başlaması ve dönem ortasına yaklaşılmasının ardından sonuçları açıklayan VGM, bu yıl da burs sonuçları ile ilgili detayları internet üzerinden yayımlayacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu adaylar tarafından merakla bekleniyor. Peki Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçlarında son durum nedir?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçları, öğrenciler tarafından merakla beklenmeye devam ediliyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte aylık belirli meblağlarda burs alma hakkına sahip olacak olan öğrenciler, konuyla ilgili herhangi bir değişiklik olup olmadığını sorgulamaya başladı. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında öğrencilerin merakla araştırdığı bazı bilgiler
VGM burs başvuru sonuçları için vatandaşların araştırmaları kaldığı yerden devam ediyor. 2019-2020 eğitim öğretim dönemi için başvuruları alan VGM, burs başvuru sonuçları açıklamasının ardından öğrencilerin hesaplarına burs ödemelerini tahsis edecek. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2019-2020 VGM burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarının kasım ayı içinde erişime açılabileceği tahmin ediliyor. VGM'nin internet sitesinde burs başvuru sonuçlarına ilişkin şöyle bir açıklama yapıldı;
"2019 – 2020 eğitim yılı burs başvurularımız sona ermiş ve başvuru değerlendirme işlemlerine başlanmıştır.
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan burs alan ya da bu eğitim yılında burs almaya hak kazanan öğrencilerin Genel Müdürlüğümüze yapmış olduğu burs başvurusu var ise iptal edilecektir. Öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ise burs başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.
Ortaöğrenim burs başvuruları, Vakıflar Yönetmeliğinin; Yükseköğrenim burs başvuruları ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendirilmektedir.
Burs başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine internet sitemiz üzerinden sizlerle paylaşılacaktır.
Burs almaya hak kazanan öğrencilere yapılacak işlemler ile ilgili olarak Bölge Müdürlüklerimizce bilgilendirmeler yapılacaktır.
Bölge Müdürlüklerimizce talep edilmesi halinde SOYBİS İzin Formları’nın öğrenciler (18 yaşından büyükler) ve öğrenciye bakmakla yükümlü kişiler tarafından doldurularak Bölge Müdürlüklerimizin bildirdiği süre içerisinde ilgili Bölge Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir."
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler.
Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.
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