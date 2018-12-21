2019 polis alımı başvuruları ne zaman yapılacak? 24. Dönem POMEM başvuruları
2019 polis alımı başvurularının ne zaman yapılacağı, binlerce polis adayı tarafından büyük bir merakla sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer alıyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak olan 24. Dönem POMEM başvuruları için tarih bilgisi paylaşıldı mı merak ediliyor. Peki, 2019 polis alımı başvuruları ne zaman yapılacak?
24. Dönem POMEM polis alımlarının ne zaman yapılacağı konusunda araştırmalar sürmeye devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan erkek, kadın polis memuru adayı öğrenci alımı tarihler sorgulanan konular arasında yer alıyor. Peki, 2019 polis alımı başvuruları ne zaman yapılacak?
TARİH BELLİ OLDU MU?
Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan erkek, kadın polis memuru adayı öğrenci alımı için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan polis alımları hakkındaki araştırmalar devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde görev almak isteyen gençler merakla '24. Dönem POMEM sınavı ne zaman?' sorusuna yanıt arıyor.
Hayallerindeki mesleği icra edebilmek adına polislik başvurusu yapmak isteyen bireylerin merakla beklediği süreç hakkında henüz bir açıklama yok ancak, 24. Dönem POMEM başvurularının 23. Döneme dair sürecin bitmesinin ardından başlayacağı tahmin ediliyor. 24. Dönem POMEM polis alımları hakkında resmi bir açıklama yapıldığı takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.
POMEM NEDİR?
POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi), Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olanlara yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere eğitim verilir.
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