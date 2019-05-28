2019 İSG 1. Dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nın (İSG) 18 Mayıs Cumartesi günü tamamlanmasının ardından heyecanlı bekleyiş başladı. Sınava giren adaylar, sonuçlarını merak ederken bir yandan da ÖSYM'den gelecek açıklamaya kilitlendi. Peki, 2019 İSG 1. Dönem sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, İSG sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili detaylar.
2019 İSG 1. Dönem sınavlarının geçtiğimiz günlerde düzenlenmesi ile, sınav soru ve cevapları ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. Sınav soru kitapçığını inceleyen adayların şimdi de İSG sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili araştırmaları başladı. İşte ÖSYM'nin takvimine göre, 2019 İSG 1. Dönem sınav sonuç tarihi...
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM 1. Dönem sonuç tarihini resmi sayfası üzerinden paylaşmıştı. Yapılan duyuruya göre, iş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı sonuçları, 19 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak.
2019 İSG 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
2019 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2019-İSG), 2019 yılı 1. Dönem Sınavı 18 Mayıs 2019 tarihinde, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illerinde yapıldı. 2. Dönem Sınavı ise 14 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşecek.
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