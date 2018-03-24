2019 ekibi hazır

Bahçeli, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, Ekonomi ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kenan Tanrıkulu ile Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal’a yeni MYK’da yer vermeyerek Divan’da olmayacaklarını işaret etmişti. Daha önce de Zühal Topcu ve Atila Kaya istifa ederek Divan’dan ayrılmıştı.



Bu altı kişinin yanı sıra eski Divan’dan sadece Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel’e de yeni yönetimde yer verilmedi. Geçtiğimiz aylarda bir trafik kazası geçiren Demirel’in sağlık sorunları nedeniyle Divan’a alınmadığı ifade edildi.



Bahçeli, Semih Yalçın, Celal Adan, Emin Haluk Ayhan, Mustafa Kalaycı, Mevlüt Karakaya, Sadir Durmaz, İsmet Büyükataman ve Hidayet Vahapoğlu ile de yola devam kararı aldı. Fethi Yıldız, Kamil Aydın (Erzurum Milletvekili), İzzet Ulvi Yönter (İstanbul Milletvekili), Deniz Depboylu (Aydın Milletvekili), Yaşar Yıldırım, Prof. Dr. Sefer Aycan, Fatih Çetinkaya’yı da Başkanlık Divanı’ndaki yeni isimler olarak belirlendi.



Bahçeli’nin görev dağılımlarını da bugün yapılacak Divan Toplantısı’nda açıklaması bekleniyor. Edinilen bilgilere göre Divan’daki görev dağılımlarında da önemli değişikliklere gidildi.



