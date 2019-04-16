2019 Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB İOKBS sınavı ne zaman?
Yüz binlerce öğrencinin heyecanla beklediği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için kısa bir süre kaldı. Türkiye genelinde yapılacak sınavın sonucunda burs almaya hak kazanacak öğrenciler belirlenecek. Peki, 2019 Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İOKBS sınavı ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, 9, hazırlık sınıfı, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen bursluluk sınavının 2019 yılında ne zaman yapılacağı veliler ve öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Söz konusu sınav için başvurular, geçtiğimiz mart ayında tamamlanmıştı. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 2 Haziran'da yapılacak.
Türkiye saatiyle saat 10.00'da başlayacak sınav, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla; Lefkoşa, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek’te yapılacak.
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