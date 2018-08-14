2018 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?
YKS tercihlerini tamamlayan üniversiteli adayları şimdi KYK burs ve yurt başvurusu için gün saymaya başladı. Eğitim alacakları şehir ve üniversiteyi tahmin eden gençler, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt ve burs başvurularına odaklamış durumda. Konu hakkında beklenen açıklama ise Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı'ndan geldi. Peki, KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?
KYK yurt ve burs başvurularına yönelik araştırmalar, YKS tercihlerinin son gününe girilmesiyle birlikte hız kazandı. ÖSYM AİS sistemi üzerinden tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, eğitim hayatları boyunca kendilerine büyük fayda sağlayacak olan KYK bursu için ne zaman başvuru yapabileceklerini öğrenmek istiyor. Öte yandan bulundukları şehirden başka bir şehirde eğitim alacak kişiler, KYK yurt başvuruları hakkında detayları sorguluyor. İşte, konuya dair merak edilen detaylar...
KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları doğrultusunda öğrenci yerleştirme takvimine uyumlu şekilde yurtlara başvuru ve kayıt işlemlerinin gerçekleştirileceğini söyledi.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıklamasının ardından bu yıl 400 bin öğrencinin yurt müracaatında bulunmasını beklediklerini ifade eden Aksu, "Yeni dönemde yurtlarımızın büyük bir çoğunluğunu üniversitelerimizin kampüsleri içine inşa ediyoruz. Bu öğrencilerimiz açısından önem arz ediyor. 3 Eylül'de üniversite kayıtları başlayacak, aynı gün bizim de yurt müracaatlarımız başlayacak. Müracaatların ardından bir hafta gibi kısa sürede öğrencilerimizi gerekli araştırmaları yaptıktan sonra yurtlarımıza yerleştireceğiz." diye konuştu.
KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusu. Burs başvurularının başlama tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Önümüzdeki günlerde tarihin netleşmesi halinde son gelişmeleri haberimizden okuyabilirsiniz.
Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
ÖNCELİKLİ BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER
Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)
Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)
Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,
Anne ve babası vefat etmiş olanlar,
Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,
Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,
ÖSYM sınavında ham puan bazında ilk yüze giren öğrenciler öncelikli olarak burs almaktadır.
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