2018 Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Tatil planlarını şimdiden şekillendirmek isteyen vatandaşlar bayram tatilinin kaç gün olacağını sorguluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvimle beraber Kurban Bayramı'nın bu yıl hangi güne denk geldiği belli oldu. Peki, 2018 Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN VE KAÇ GÜN?

2018 yılında Kurban Bayramı, hafta sonu tatilleri de dahil edildiğinde toplam 9 gün idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın arefe günü 20 Ağustos'ta başlayacak. Bayramın son günü ise 24 Ağustos'a denk gelecek. 25-26 Ağustos hafta sonu tatili, kamu çalışanları için Kurban Bayramı tatilinin devamı niteliğini taşıyacak.

Kurban Bayramının Arefe günü 20 Ağustos Pazartesi günü (Yarım Gün)

Kurban Bayramının 1. günü 21 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramının 2. günü 22 Ağustos Çarşamba günü

Kurban Bayramının 3. günü 23 Ağustos Perşembe günü

Kurban Bayramının 4. günü 24 Ağustos Cuma günü olacak.

KURBANIN DİNİ DAYANAĞI NEDİR?

Saffat suresinin, 107. Hac suresinin; 28.34.36.37. Maide suresinin 27. ayetleri, Hz. Peygamber (S.A.V) uygulamaları ve İslam âlemlerinin görüş birliği ile sabit olan bir ibadettir. Peygamberimiz Hicretin ikinci yılından itibaren vefatına kadar kurban kesmiştir. Her sene iki kurban kesen peygamberimiz, birini ümmetlerinden kesemeyenler için kesmiştir. Peygamberimiz (S.A.V): “Kurban Bayramında Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu…” haber vermiştir.

KURBAN İBADETİNİN ÖNEMİ

Kurban, insanın Allah’a yaklaşmasına ve O’nun rızasını kazanmasına vesile olan bir ibadettir. “Kurban” kelimesinde bu mana vardır. İnsan kurban kesmekle İbrahim aleyhi’s-selâm gibi Allah’a ve O’nun emirlerine bağlılığını, gerekirse O’nun rızasını kazanmak için her fedakarlığa katlanacağını göstermiş olur.

Kurban, İslâm’daki sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın bir başka örneğidir. Her gün dünyada sayısız hayvan kesilir ve bundan çoğunlukla varlıklı kimseler yararlanır. Halbuki kurban bayramında kesilen kurbanlardan daha çok yoksullar ve hayır kurumları istifade eder.

Kurban bir gelenek değil, kitap ve sünnetle meşrûiyeti sabit olan bir ibadettir. Kurban da zekât gibi Hicretin ikinci yılında meşrû kılınmıştır. Peygamberimiz kurbanı tavsiye ederlerken kendileri bizzat kurban keserek de örnek olmuşlardır. Müslim’in rivâyetine göre Enes (ra.) şöyle demiştir: “Allah’ın Resûlü, beyaz renkli iki koç kurban ederdi.