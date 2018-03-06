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    2018 KPSS-YKS-ALES-DGS sınav ve başvuru tarihleri | 2018 ÖSYM Sınav ve başvuru takvimi

    Hürriyet Haber
    06.03.2018 - 11:45 | Son Güncelleme:

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2018 yılı içinde düzenleyeceği sınavlara ait takvimi açıkladı. 2018 yılında yapılacak olan KPSS, ALES, DGS, YKS gibi birçok sınava hazırlanan adayların gözü kulağı bu konuda ÖSYM'den gelecek haberlerde. 2018'de gerçekletilecek olan ve milyonlarca adayın hayallerini gerçekleştirmek için gireceği YKS, KPSS, ALES, DGS, YDS, e-YDS, EKPSS, İSG, TUS tarihlerine ait takvim ve adayların izleyeceği yol belli oldu. Peki 2018 KPSS ne zaman? DGS 2018 ne zaman yapılacak? 2018 ALES başvuruları hangi tarihte yapılacak? YKS başvuruları için son gün ne zaman?

    Milyonlarca kişiye girecekleri eğitim kurumları ya da alacakları uzmanlıklar için sınava yapan ÖSYM, 2018 yılı sınav ve başvuru takvimini adayların erişimine açtı. Adayların gireceği YKS, KPSS, ALES, DGS, YDS, e-YDS, EKPSS, TUS ait başvuru ve sınav tarihleri kurum tarafından açıklandı. Peki ÖSYM'nin 2018 sınav takvimi nasıl? 2018 yılında KPSS ve ALES ne zaman yapılacak? YKS 2018 başvuruları ne zaman bitiyor? İşte merak edilen detaylar...

    KPSS - Kamu Personeli Seçme Sınavı

    Devlete bağlı kurumlarda memur olarak istihdam edilmek ve kadro almak isteyen yüz binlerce kişi KPSS'ye girmek için gün sayıyor. Binlerce memur adayının merakla beklediği 2018 KPSS'nin başvuruları ise henüz başlamadı. Sınava dair hazırlıklara devam eden memur adayları, sınavın ne zaman yapılacağını ve KPSS 2018 başvuru tarihlerini araştırmaya devam ediyor. İşte 2018’de düzenlenecek tüm KPSS tarihleri ve başvuru süreçlerine dair önemli detaylar...

    Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz’da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak. KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos’ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos'ta açıklanacak.

    2018-KPSS Ortaöğretim

    Sınav Tarihi: 07 Ekim 2018

    Başvuru Tarihi: 03 Temmuz 2018/ 19 Temmuz 2018

    Sonuç Tarihi: 08 Kasım 2018

    2018-KPSS Ön Lisans

    Sınav Tarihi: 04 Kasım 2018

    Başvuru Tarihi: 28 Ağustos 2018/ 12 Ekim 2018

    Sonuç Tarihi: 29 Kasım 2018

    2018-Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

    Sınav Tarihi: 09 Aralık 2018

    Başvuru Tarihi: 09 Ekim 2018/ 17 Ekim 2018

    Sonuç Tarihi: 04 Ocak 2019

    2018-EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı)

    Sınav Tarihi: 22 Nisan 2018

    Başvuru Tarihi: 06 Şubat 2018/ 21 Şubat 2018

    Sonuç Tarihi: 17 Mayıs 2018

    ALES - Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

    2018-ALES İlkbahar Dönemi

    Sınav Tarihi: 06 Mayıs 2018

    Başvuru Tarihi: 07 Mart 2018/ 15 Mart 2018

    Sonuç Tarihi: 07 Haziran 2018

    2018-ALES Sonbahar Dönemi

    Sınav Tarihi: 18 Kasım 2018

    Başvuru Tarihi: 19 Eylül 2018/ 27 Eylül 2018

    Sonuç Tarihi: 20 Aralık 2018

    YDS - Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

    2018-YDS İlkbahar Dönemi

    Sınav Tarihi: 01 Nisan 2018

    Başvuru Tarihi: 07 Şubat 2018/ 15 Şubat 2018

    Sonuç Tarihi: 26 Nisan 2018

    2018-YDS Sonbahar Dönemi

    Sınav Tarihi: 09 Eylül 2018

    Başvuru Tarihi: 18 Temmuz 2018/ 26 Temmuz 2018

    Sonuç Tarihi: 04 Ekim 2018

    TUS - TIPTA UZMANLIK SINAVI

    2018-TUS 1. Dönem

    Sınav Tarihi: 25 Şubat 2018

    Başvuru Tarihi: 11 Ocak 2018/ 18 Ocak 2018

    Sonuç Tarihi: 15 Mart 2018

    2018-TUS 2. Dönem

    Sınav Tarihi: 12 Ağustos 2018

    Başvuru Tarihi: 28 Haziran 2018/ 05 Temmuz 2018

    Sonuç Tarihi: 11 Eylül 2018

    E-YDS

    e-YDS 2018/2 İngilizce

    Sınav Tarihi: 10 Şubat 2018

    Başvuru Tarihi: 17 Ocak 2018/ 01 Şubat 2018

    Sonuç Tarihi: 10 Şubat 2018

    e-YDS 2018/3 İngilizce

    Sınav Tarihi: 10 Mart 2018

    Başvuru Tarihi: 14 Şubat 2018/ 01 Mart 2018

    Sonuç Tarihi: 10 Mart 2018

    e-YDS 2018/4 İngilizce

    Sınav Tarihi: 28 Nisan 2018

    Başvuru Tarihi: 16 Mart 2018/ 19 Nisan 2018

    Sonuç Tarihi: 28 Nisan 2018

    DGS - Dikey Geçiş Sınavı

    Sınav Tarihi: 08 Temmuz 2018

    Başvuru Tarihi: 16 Mayıs 2018/ 24 Mayıs 2018

    Sonuç Tarihi: 02 Ağustos 2018

    YKS- Yükseköğretim Kurumları Sınavı

    1. Oturum (TYT)

    Sınav Tarihi: 23 Haziran 2018

    Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018

    Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018

    2.Oturum

    Sınav Tarihi: 24 Haziran 2018

    Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018

    Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018

    YKS Yabancı Dil Oturumu

    Sınav Tarihi: 24 Haziran 2018

    Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018

    Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018

     

    YKS - YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI

    Bu yıl ilk kez uygulanacak sınav YKS başvuruları başladı. Adaylar başvurularını 1-21 Mart tarihleri arasından yapabilecekler.

    YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ÖSYM tarafından 81 ilde birçok merkezde gerçekleştirilecek. Yeni ismiyle ilk kez bu yıl uygulanacak olan YKS başvurusuna, yurt genelinde birçok öğrenci müracaatta bulunacak. İşte, YKS başvurusu için takip edilmesi gereken adımlar;

    Daha önce sisteme kayıtlıysanız;

    1-ÖSYM internet sitesine (www.osym.gov.tr) giriş yapın.

    2-Bilgisayardan giriş yapıyorsanız sağ üst köşede yer alan e-işlemler seçeneğine tıklayın ve aday işlemleri seçeneğini açın. Mobilden giriş yapıyorsanız bu seçenek sağ üstte bulunan üç çizgiye tıkladıktan sonra görüntülenebilecektir.

    3-Açılan ekranda YKS sınavına tıklayın.

    4-Karşınıza çıkacak olan ekranda sınav ücretinin ödenebileceği banka şubeleri ve ATM'ler yer alacak. Kendinize en uygun olanı not alın ya da ödemenizi ÖSYM internet sitesindeki ödeme sistemini kullanarak gerçekleştirin.

    5-Buradaki bilgileri okuduktan sonra "Başvuru Yap" butonuna tıklayın.

    6-Burada kullanıcı adı ve şifrenizi girerek sisteme girişinizi yapın.

    7- Eğer sisteme giriş yaptıktan sonra karşınıza "Sistemde geçerli bir fotoğrafınız bulunmamaktadır. Başvuru için bir başvuru merkezine gitmeniz gerekmektedir." uyarısı çıkarsa, en yakın başvuru merkezine gitmeniz gerekebilir.

    8-Başvurunuzu, sol ekranda yer alan "Başvuru Sürecindekiler" başlığı altında "2018-YKS"ye tıklayarak tamamlayabilirsiniz.

    YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

    ÖSYM SINAV TAKVİMİNİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    Etiketler: ÖSYM sınav takvimi , KPSS ne zaman , DGS ne zaman , SeoHaber , son dakika
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