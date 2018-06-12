2018 KPSS için sayılı günler kaldı | KPSS ne zaman?

2018 Lisans KPSS için başvurularını tamamlayan yüz binlerce vatandaş, sınavın yapılacağı tarihi beklemeye başladı. Bir yandan sınava hazırlanan memur adayları bir yandan da 2018 KPSS tarihini sorguluyor. Sınav tarihine göre bir çalışma planı hazırlayacak vatandaşlar, KPSS sınav tarihi hakkında ÖSYM'nin açıklamalarını sorguluyor. Peki, KPSS ne zaman? 2018 Lisans KPSS hangi tarihte yapılacak?

Memur olma hayali ile KPSS için gerekli başvuruları yaparak sınav gününü beklemeye başlayan adaylar, Haziran ayının sonlarının yaklaşmasıyla birlikte sınav tarihi hakkında araştırmalarına hız verdi. ÖSYM sınav takviminde, KPSS tarihi hakkında açıklanan bilgileri sorgulayan vatandaşlar, konu hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte, 2018 KPSS sınav tarihi... 2018 LİSANS KPSS NE ZAMAN? Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz’da düzenlenecek. Bu sınava ait sonuçlar ise 31 Ağustos tarihinde açıklanacak. KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos’ta düzenlenecek. Sonuçlar ise 31 Ağustos'ta açıklanacak. SINAVDA HANGİ TESTLER UYGULANACAK? Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacaktır. Sınavda uygulanacak testler aşağıda gösterilmiştir. Sınavda adaylar cevaplarını, cevap kâğıdında ilgili alanlara işaretleyeceklerdir. Cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucularla okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Cevap kâğıdı yerine soru kitapçığına yapılan işaretler kesinlikle değerlendirilmeyecektir. ÖABT’de yer alan yabancı dil sınavlarına ait sorular ilgili dilde hazırlanacaktır.