İŞKUR memur alımı | Türkiye İş Kurumu 11 personel alacak

İŞKUR'un Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayımladığı ilanda, bünyesindeki personel eksikliğini kapatmak için, farklı alanlarda toplam 11 sözleşmeli personel alacağını duyurmuştu. Peki İŞKUR 11 memuru alımını nasıl gerçekleştirecek? İŞKUR'un ilanına adaylar nasıl başvuru yapabilir? Söz konusu ilana başvuru şartları neler? İŞKUR hangi illerde personel arıyor? İşte, İŞKUR ilanı hakkında tüm detaylar...

İŞKUR 11 SÖZLEŞMELİ MEMUR ALIYOR

İŞKUR'un yayınladığı ilana göre kurum, 6 çözümleyici ve 5 Programcı olmak üzere toplamda 11 sözleşmeli memur alımı yapacak. Boş pozisyonlara başvuru yapmak isteyen adayların öncelikle 2016 yılında gerçekleştirilen KPSS'den en az 60 puan almış olmaları gerekiyor.

İŞKUR İLANINA BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

İŞKUR'un açtığı ilana adaylar, son olarak 28 Şubat 2018 tarihine kadar başvurabilecek. Başvuru yapmayı düşünen kişilerin, www.iskur.gov.tr adresi üzerinden elde edilecek başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına son başvuru tarihine kadar teslim etmeleri gerekiyor. Adaylar, programcı ve çözümleyici pozisyonlarından yalnızca birine başvuru yapabilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Söz konusu ilana başvurmak isteyen adayların taşıması istenen şartlar şunlar;

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak

Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

2016 yılında ÖSYM tarafından yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından lisans seviyesinde en az KPSSP3 puan türünden 60 puan almak

Yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dilinde öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olmak veya yurtiçinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapmış olmak

KİMLER SINAVA ÇAĞIRILACAK?

Belirtilen sürenin bitimine kadar müracaat eden ve şartları uyan adaylardan, 2016 yılı KPSSP3 (60 puan ve üzerinde olan adaylar) puan sırasına konulmak kaydıyla, ilan edilen pozisyon sayısının beş katı, Sözleşmeli Personel Sınav, Değerlendirme ve Yerleştirme Komisyonunca yazılı sınava tabi tutulacaktır. Beş katı hesabında, son sırada puan eşitliği olması halinde, bu durumda olan bütün adaylar sınava davet edilecektir.

Yazılı Sınav 14.03.2018 Tarihinde Ankara’da yapılacak olup yazılı sınava katılacakların listesi, sınav saati ve yeri Kurumumuz internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) bilahare ilan edilecektir. Yazılı sınav notu 70 puan ve üzerinde olanlar başarılı sayılacak ve yazılı sınav puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, ilan edilen pozisyon sayısının üç katı aday İŞKUR'un Sözleşmeli Personel Sınav, Değerlendirme ve Yerleştirme Komisyonunca sözlü sınava tabi tutulacaktır.

Sözlü sınava katılacakların listesi, sınavın tarihi ve yeri www.iskur.gov.tr'de bilahare ilan edilecektir. Sözlü sınav notu 70 puan ve üzerinde olanlar başarılı sayılacaktır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilecek olup, Başarı puanına göre en yüksekten başlamak üzere ilan edilen pozisyon kadar yerleştirme yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, İngilizce dil puanı yüksek olanlar, lisans mezuniyet tarihi önce olanlar ve yaşı daha büyük olanlar öncelikle yerleştirilecek ve sınav sonuçları www.iskur.gov.tr ilan edilecektir.