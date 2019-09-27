2 saat görüştüler
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, dün, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti.
Karamollaoğlu’nun ‘Türkiye’nin Geleceği İçin Lider Ziyaretleri’ kapsamındaki ziyareti, İYİ Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşti. Akşener, Karamollaoğlu’nu makam odasının önünde karşıladı. Akşener’in“Sizin gelişiniz hep seçim havası veriyor. Biz böyle hızlı görüşmeye başlarsak, seçim gelir yalnız”sözleri gülüşmelere neden olurken, Karamollaoğlu “Ben birkaç sene seçim beklemiyorum. Cumhurbaşkanı’nın da böyle bir beklentisi yok” dedi. Akşener de bunun üzerine erken seçim beklemediğini söyledi. Basına kapalı görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşme sonrası açıklama yapan Akşener, “Türkiye’nin meselelerine, problemlerine ve fırsatlarına dair bir sohbet gerçekleştirdik. Daha sık görüşmeyi kararlaştırdık” dedi. Karamollaoğlu ise,"Çok faydalandığım bir görüşme oldu. Ülkemizin ve bölgemizin meseleleri hatta dünya ile birtakım endişelerimiz var. Bunların bertaraf edilebilmesi için de bizim üzerimize siyasiler olarak bazı sorumluluklar düşüyor. Bu konuda çok genişçe bir sohbetimiz oldu” diye konuştu.
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