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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Halil ÖZÇOBAN/BURSA (DHA)
27.07.2018 - 09:44, Son Güncelleme:

Son dakika: 2 müdür yardımcısını bıçaklayan liseliye Yargıtay tahliyesi

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Son dakika: 2 müdür yardımcısını bıçaklayan liseliye Yargıtay tahliyesi

BURSA’da okulda kendisini uyuşturucuyla yakalayıp polise teslim eden iki müdür yardımcısını serbest bırakılmasının ardından bıçakla yaralayan Batuhan Y.’ye 'öldürmeye teşebbüs' suçundan verilen 16 yıl 8 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Eylemin 'yaralama' suçu olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Yargıtay’ın kararı üzerine mahkeme, suç vasfının değişme ihtimalini göz önünde bulundurarak 3,5 yıldır tutuklu olan sanığın tahliyesine karar verdi.

2015 yılının Mart ayında merkez Osmangazi ilçesindeki Kırcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen olayda Batuhan Y., iddiaya göre okula uyuşturucu madde kullanıp gitti. Öğretmenin durumu fark edip haber verdiği okul yöneticileri, öğrencinin cebinde bir miktar esrar bulunca polisi aradı.

Polisler tarafından çocuk şubesine götürülen Batuhan Y., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ertesi gün okula giden Batuhan Y., kapıları yumruklayıp tekmelerken kendisine engel olmaya çalışan müdür yardımcıları Yücel Akçay’ı sırtından, Adnan Ur’u bacağından bıçaklayarak yaraladı. Akçay ve Ur, tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuştu.

16 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Tutuklanan Batuhan Y., Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. Savunmasında "Okulda kapı ve pencereleri kırdıktan sonra kaçarken beni yakalamak isteyen Adnan Ur’a bırakması için bıçağı salladım. Neresine geldiğini bilmiyorum. Sonra dışarı çıktım. Yücel Akçay'ın nasıl yaralandığını ise bilmiyorum" diyen sanık, iki kişiye karşı 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan toplam 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

YARGITAY KARARI BOZDU, TAHLİYE EDİLDİ

Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, sanığın eyleminin 'yaralama' olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek mahkemenin kararını bozdu. Şu anda 20 yaşında olan sanık Batuhan Y., bozma kararı üzerine yeniden hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya Maltepe 2 No'lu L Tipi Cezaevi'nden 'SEGBİS' sistemiyle katılan sanık, öldürme kastının olmadığını ileri sürerek "Yüce adaletinize güveniyorum. Hayata dönmem konusu dikkate alınarak tahliyemi istiyorum" dedi. Duruşmaya katılan müdür yardımcısı Yücel Akçay ise "Takdiri yüce adalete bırakıyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, cezaevinde yattığı süre ve suç vasfının değişme ihtimalini göz önünde bulundurarak sanığın tahliyesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

 

 

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