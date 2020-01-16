2. Dünya Savaşı Tarihi Ve Özeti - İkinci Dünya Savaşı Tarafları, Nedenleri Ve Sonuçları

65 milyonun üzerinde insanın yaşamını yitirdiği İkinci Dünya Savaşı’nda büyük yıkımlar yaşanmıştır. Ölenlerin %33’ü asker, %65’i ise sivil halktır.

İkinci Dünya Savaşı Tarihi

İkinci Dünya Savaşı, İnsanlık tarihinde büyük felaketlere yol açmış büyük bir savaştır. 1939 - 1945 tarihleri arasında gerçekleşen ve 65 milyonun üzerinde insanın ölümü ile sonuçlanan savaş, tarihe kara bir leke olarak geçmiştir.

kinci Dünya Savaşı ile salgın hastalıklar patlak vermiş, ekonomik krizler ortaya çıkmıştır. Ayrıca ülke sınırlarının yeniden belirlenmesine neden olmuştur. Bu bakımdan insanlık tarihi açısından en büyük felaketlerden ve savaşlardan biri olmuştur. Aradan 75 yıl geçmesine rağmen hala etkileri devam eden bir savaş olup savaşın ağır bilançosu son derece ürkütücüdür.

İkinci Dünya Savaşı Özeti

İkinci Dünya Savaşı’nda İtalya, Almanya ve Japonya aralarında anlaşmış ve "Üçlü Mihver" grubunu oluşturmuşlardır.

Almanya'da iktidara gelmiş olan Nazi yönetimi, Alman ırkının üstünlüğünü savunmuştur. Bunun neticesi olarak da Versay Barış Antlaşması’nı tanımadığını ilan ederek işgaller gerçekleştirmeye başlamıştır. Çekoslovakya ve Avusturya devletleri Alman işgaline uğramıştır.

Mihver Grubuna karşı, Fransa ve İngiltere "Müttefik Devletler" grubunu oluşturmuştur. Oluşturulan Müttefik Devletler gurubuna daha sonra Rusya ve ABD'de katılmıştır. Almanya, Rusya ile tarafsızlık anlaşmasına imza atmış ve 1939 yılında Polonya'ya karşı savaş açmıştır.

Fransa ve İngiltere, Polonya'ya teminat vermişlerdir. Bunun sonucunda Polonya da Almanya'ya savaş açmıştır. Tüm bu gelişmelerin neticesinde ise insanlık tarihinin en büyük felaketlerinden olan İkinci Dünya Savaşı başlamıştır.

İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte Almanya işgal etmiş olduğu Polonya topraklarını Ruslarla paylaşmıştır. İlerleyen süreçte ise Almanlar; Norveç, Danimarka, Fransa ve Hollanda topraklarını işgal etmiştir.

Bu süreçte İtalya ise Arnavutluk topraklarını işgal etmiştir. Sonrasında Yunanistan'a saldırmış ancak bu girişiminde başarı elde edememiştir. Bu gelişmeler üzerine Almanya Balkanlara yönelerek Macaristan, Yunanistan ve Romanya topraklarını ele geçirmiştir.

Almanların Balkanlar için tehdit oluşturması üzerine Rusya müttefik devletler grubuna dâhil olmuştur. Japonların, Amerika'nın Pearl Harbor üssüne saldırmasından dolayı Amerika da Müttefik Devletler Grubu’nda yer alarak savaşa katılmıştır

İkinci Dünya Savaşının Önemi

İkinci Dünya Savaşı gelişimi ve sonuçları itibariyle insanlık tarihinin şahit olduğu en büyük kıyımlardan olmuştur. Büyük yıkımlar ve ülke sınırlarında değişikliklerin olması ile sonuçlanmıştır. İkinci Dünya Savaşı 65 milyondan fazla insanın yaşamını kaybetmesine neden olmuştur. Dehşetli etkileri ile insanlık tarihinde gerçekleşmiş olan en kanlı savaşlardan biri olma özelliğine sahiptir.

İkinci Dünya Savaşının Nedenleri ve Sonuçları

Her savaşta olduğu gibi ikinci dünya savaşının yapılmasının da savaşa katılan devletler açısından önemli nedenleri vardır. Bu savaşın çıkmasına yol açan nedenleri şu şekilde sıralayabiliriz:

- Birinci Dünya Savaşı’nda yenilgi yaşayan devletlerin ağır koşullar içeren anlaşmalara imza atmaya mecbur edilmeleri,

- Japonya'nın Asya kıtasında Avrupalı istilasının gerçekleşmesine engel olmak istemesi.

- Birinci Dünya Savaşı’nın neticesi olarak ortaya çıkan çıkar kavgaların ülke sınırlarını yeniden belirlemesi.

- Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçlarının çıkar ilişkileri olarak İtalya ve Almanya devletlerinin aleyhine olması.

Tüm bu gelişmeler İkinci Dünya Savaşı’nın çıkmasına neden olan olaylardır.

Büyük yıkımlara neden olan İkinci Dünya Savaşı, insanlık tarihi açısından önemli sonuçları olan bir savaştır. Söz konusu sonuçlar ise şunlardır;

- Almanya Batı ve Doğu Almanya olarak ikiye bölünmüştür.

- Birleşmiş Milletler kurulmuştur.

- İkinci Dünya Savaşı’nın kazananı demokrasiyi savunan devletler olmuştur.

- İkinci Dünya Savaşı sonrasında sömürgecilik faaliyetleri önemli ölçüde azalmıştır.

- Türkiye, Amerika Birleşik Devletlerine yaklaşmıştır.

- Rusya, Balkanlarda önemli bir güç elde etmiştir.

- NATO ve Varşova Paktı kurulmuştur.

- Filistin'de Amerika ve İngiltere desteğiyle İsrail Devleti kurulmuştur.

- Savaş sonrasında da ülkeler arasındaki rekabet varlığını sürdürmüştür.

- Dünya barışının korunması amacıyla insan hakları sözleşmeleri yayınlanmıştır.