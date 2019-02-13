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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga YANIK/KONYA, (DHA)
13.02.2019 - 13:28, Son Güncelleme:

2 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

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KONYA'da 12 koyunu çalınınca ağılda nöbet tutmaya başlayan Abdullah K.(27), otomobille gelen 3 kişiye av tüfeğiyle ateş açtı. Şüphelilerden Emre Uyanık (28) olay yerinde hayatını kaybederken, Emre Apak (22) ve Ömer Ak (28) ağır yaralandı. Abdullah K. olay yerine gelen jandarmaya teslim oldu.

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  • 2 aydır nöbet tutuyordu
  • 2 aydır nöbet tutuyordu
  • 2 aydır nöbet tutuyordu
  • 2 aydır nöbet tutuyordu
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Olay, bugün saat 06.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesinde eskiden köy statüsünde olan Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah K. kendisi ve babası Tahsin K.'ye ait 12 koyun 1,5 ay önce çalınınca ağılda nöbet tutmaya başladı. İddiaya göre bu sabah Abdullah K., 34 LV 4161 plakalı otomobilin geldiğini görüp, dışarı çıktı.

Otomobilden inen 3 kişi ağıla doğru yürümeye başladı. Ancak Abdullah K.'yi farkedip hızla otomobile geri bindi. Abdullah K. kaçan 3 kişinin arkasından av tüfeğiyle ateş açtı.

Hızla giden otomobil yaklaşık 200 metre ileride şarampole düştü. Otomobilin peşinden koşan Abdullah K. av tüfeğini ateşlemeye devam ederek, şüphelilerden Emre Uyanık'ı bacaklarından, Emre Apak'ı vücudunun çeşitli yerlerinden, Ömer Ak'ı da gözünden vurdu. Ardından sağlık görevlileri ile jandarmaya haber verdi. Emre Uyanık, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ömer Ak ve Emre Apak ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 yaralının hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi.  Olay yerine gelen jandarmaya teslim olan Abdullah K., ilk ifadesinde 1,5 aydır kendilerine ait ağıldan 3 farklı zamanda 12 adet koyun çalındığını, mahallede koyun hırsızlığının arttığını bu nedenle ağılda nöbet tutmaya başladığını anlattı.

JANDARMA PEŞLERİNDEYMİŞ

Jandarmanın yaşanan hayvan hırsızlıkları üzerine yaptığı araştırmada şüphelilerin, şarampole düşen otomobille daha öncede mahalleye gelip gittiklerini belirlediği ve yakalanmaları için çalışma yürüttüğü ortaya çıktı.

Otomobilin kiralık olduğu, ölen Emre Uyanık'ın 2 ay önce cezaevinden tahliye edildiği ve hırsızlık ile uyuşturucu madde kullanmak suçundan 4 ayrı polis kaydı bulunduğu öğrenildi.  Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede ise Uyanık'ın üzerinden uyuşturucu hap çıktığı bildirildi. Soruşturma sürüyor.  

HIRSIZLIK ARTINCA MAHALLELİ NÖBET TUTMAYA BAŞLAMIŞTI 

Akpınar Mahallesi Muhtarı Mustafa Kayahan, ''Son aylarda mahallemizde küçükbaş hayvan hırsızlığı artmıştı. Artık mahalle sakini de nöbet tutmaya başlamıştı. Hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlatan jandarma, şüphelilerin bugün kullandığı otomobilin, daha önce mahalleye giriş, çıkış yaptığını belirlemişti. Şüphelileri ve aracın bulunması için çalışmasını sürdürüyordu.

Abdullah daha önce 12 koyunu çalındığı için nöbet tutuyormuş. Şüphelilerin arabayla geldiğini görünce dışarı çıkmış. Bunu fark eden 3 kişi kaçmaya başlamış. Ancak 3 kişinin elinde bir şey varmış, silah olduğunu düşünüp ateş açmış'' dedi.

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