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    2.5 yaşındaki Şems geceyi tek başına ormanda geçirdi

    ANTALYA, (DHA)
    18.05.2018 - 15:15 | Son Güncelleme:

    Antalya’da Olimpos Turizm Merkezi’nde dün akşam köpeğinin peşine takılarak gittiği ormanda kaybolan 2.5 yaşındaki Şems Ateş Uygur, sabah saatlerinde sulama havuzunu kapatan brandanın üzerinde uyurken bulundu.

    Kumluca ilçesinde Olimpos Turizm Merkezi’ndeki tatil köyünde çalışan Hakan- Selcan Uygur çiftinin çocukları Şems Ateş Uygur, dün saat 18.30 sıralarında oynarken köpeği ’Frida’nın peşinden ormanlık alana girdi. Ailenin, çocuğun kaybolduğunu fark edip yardım istemesi üzerine Adrasan Jandarma Karakolu, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando ekipleri ormanda arama çalışması başlattı. Saat 01.30 sıralarında Uygur çiftinin köpeği tatil köyüne dönerken, Şems Ateş bulunmadı.

    Köpeğin bir süre sonra tekrar ormana doğru gitmesi üzerine ekipler ’Frida’yı takip etmeye başladı. ’Frida’nın Türkmen Dibi mevkisine yönelmesi üzerine ekipler, o bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler saat 03.00’e kadar sürdürülen çalışmadan sonuç alamayınca ara verdi.

    GECEYİ ORMANDA GEÇİRDİ

    Havanın aydınlanmasıyla yeniden çalışmalara başlayan ekipler, geceyi tek başına ormanda geçiren Şems Ateş’i, saat 06.30 sıralarında kaybolduğu yerden yaklaşık 1 kilometre uzakta, bir nar bahçesi yanındaki sulama havuzunu kapatan brandanın üzerinde uyurken bulundu. Bulunduğu yerden alınan Şems Ateş, ailesine teslim edildi.

    Kaybolduğunda üzerinde giysi bulunmayan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

    2.5 yaşındaki Şems geceyi tek başına ormanda geçirdi


     

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    Etiketler: antalya , küçük bebek , kayboldu , gündem
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