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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
23.07.2018 - 14:13, Son Güncelleme:

193 bin TL'lik tuvaleti 2 günde mahvettiler

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193 bin TL'lik tuvaleti 2 günde mahvettiler

Dünya Tuvalet Birliği (WTA) tarafından Yalova’da yaptırılan 193 bin TL’lik tuvalet ancak 2 gün dayanabildi. Kimliği belirsiz kişiler tuvaletin kapı kolunu çalıp, bazı yerleri tahrip etti.

Güney Kore İstanbul Başkonsolu Keewon Hong, WTA Genel Sekreteri Young Checl Kim ve Güney Koreli temsilcilerinin katıldığı törenle Yalova’da açılışı yapılan 193 bin TL’lik tuvalet, vandallar tarafından tahrip edildi. Ülkedeki en pahalı umumî helâ olarak tarihe geçen tuvalete saldıran şahıslar, önce tuvaletin çevresindeki güvenlik kameralarının kablolarını kesti. Ardından kapı kollarını söken kimliği meçhul kişiler, bununla da kalmayarak kapıları tahrip etti. 

Bunun kasten yapıldığının dile getiren Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, “Ne yapsak boş. Biz güzelleştirmeye çalıştıkça birileri gelip mutlaka çomak sokuyor. Bu olaylar birileri tarafından yapılıyor. Bizler her zaman yapıcı olan eleştiriye açık olduğumuzu belirtiyoruz. Ama görüyoruz ki bazılarının maksadı üzüm yemek değil. Kardeş şehrimiz Suwon’un talebiyle WTA tarafından ilimizde hibe olarak yapılan bir hediyeye her ne olursa zarar vermek kardeş şehrimize yapılmış büyük bir ayıptır” dedi.

Salman, “O kadar kamuoyunun dikkati çeken bir olay oldu ki, bundan vazife çıkaran şehir magandaları, bu bölgenin eski atıl haline dönmesi için ellerinden geleni yapıyor. Bölgenin güvenliği için sahilde güvenlik kameraları bulunmakta. Bu işi yapanlar evvela kameraları tahrip ederek kabloları kesmiş. Benim için vatandaşın söylediği daha önemlidir. Kardeşimizin hediyesine de, halkımızın ortak malına da sonuna kadar sahip çıkacağız” diye konuştu.

Dünya Tuvalet Birliğinden yüznumara hareket
Dünya Tuvalet Birliği'nden 'yüznumara' hareket!

193 bin TLlik tuvaleti 2 günde mahvettiler

193 bin TLlik tuvaleti 2 günde mahvettiler

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