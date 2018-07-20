Dünya Tuvalet Birliği'nden 'yüznumara' hareket!

Doğu Sahil Bandında gerçekleştirilen açılışa Güney Kore İstanbul Başkonsolu Keewon Hong, Dünya Tuvaletler Birliği Genel Sekreteri Young Checl Kim ve Güney Koreli temsilciler katıldı. Toplam 41 metrekare olan ve 193 bin liraya hibe edilen modern tuvaletin içinde erkek-kadın ve engelli olmak üzere üç kabin ve ayrıca bebek bakım odası bulunuyor.

Açılış öncesi bir konuşma yapan ve bu konuya siyaseten kullanılmasının doğru olmadığını söyleyen Belediye Başkanı Vefa Salman, "Güney Kore’nin değerli İstanbul Başkonsolosu, Dünya Tuvaletler Birliğinin Genel Sekreteri ve ilimize gelen kardeş şehirlerimizin temsilcileri hepinize bu açılışa geldiğiniz için teşekkür ederim. Böyle güzel ve anlamlı bir etkinliğe hep birlikte imza atıyoruz. Bazen bu açılışını yapacağımız tuvalet ilimizde siyaseten kullanıldı ve eleştiri aldı ama doğru bir yaklaşım değildi. Eğer kardeş şehrimiz Suwon’a gidip de orada bulunan tuvalet müzesini görselerdi böyle düşüncelerde olmayacaklarına inanıyorum" diye konuştu.

'TEKLİFİ GERİ ÇEVİREMEZDİK'

Teklifin Suwon Belediye Başkanı tarafından geldiğini belirten Başkan Salman, "Suwon şehri dünyada gezip görülebilecek noktalarından bir tanesidir. Seçildiğim dönemden bugüne kadar kardeş şehir ilişkilerini çok önemsedim. Geçtiğimiz yıl bizi ziyaret eden Suwon Belediye Başkanına Suwon Parkı'nı gezdirirken 'buraya bir tuvalet yapalım' teklifi geldi. Biz de bu konuda yapılan teklifi geri çevirmenin doğru olmayacağını düşünerek kabul ettik. Çünkü Suwon kenti Dünya Tuvaletler Birliğinin üyesi olan bir belediye. Lokasyon olarak bize o parkı teklif etmişti. O bölgede bir tuvalet olduğu için, Doğu Sahil Bandını kendilerine önerdik. Çünkü burası en önemli noktalarından biri konumundadır. Bu umumi tuvaleti sevgili vatandaşlarımız gerektiği gibi, eve verilmiş bir hediye gibi kullanırlar. Sonuçta Müslüman bir ülkede yaşıyoruz ve biz de 'temizlik imandan gelir’ diye bir sözümüz var. Bu sözü aklımıza getirerek bu tuvaleti kullanırız” ifadelerini kullandı.

Suwon ile Yalova şehirlerinin işbirliğinin önümüzdeki aylar içinde daha da gelişeceğini söyleyen Dünya Tuvaletler Birliği Genel Sekreteri Young Checl Kim, "Bugün burada Suwon, Yalova ve Dünya Tuvaletler Birliğinin işbirliği ile yapılan umumi tuvaletin açılışında sizlerle beraber olmaktan onur duyuyorum. Bu anlamlı günde başta Belediye Başkanı Vefa Salman, Güney Kore İstanbul Başkonsolosu Keewon Hong’a, Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç’e ve burada emek verenlere teşekkür ediyorum. Biz Dünya Tuvaletler Birliği olarak birçok ülkede bu kültürü yaymak için elimizden geldiği kadarıyla çalışıyoruz. 16 ülkede bu tür çalışmamız oldu. Burada yapılan bu tuvaletin Yalova’yı ziyaret eden misafirlere, turistlere ve Yalova'nın tanıtımına vesile olmasını diliyorum. Bu işbirliği atmış olduğumuz bu adımla Suwon ile Yalova arasındaki işbirliği daha da güçlenecek ve devam edecek” şeklinde konuştu.

Diğer belediyelere örnek bir proje olduğunu belirten Güney Kore İstanbul Başkonsolu Keewon Hong, "Suwon ve Yalova şehirlerinin işbirliği sonucu açılan bu umumi tuvaletin açılışında bulunmaktan ve Yalova'yı ziyaret etmekten oldukça mutluyum. Bu işbirliği sonucu açılan bu umumi tuvaletin her iki ülke arasındaki ilişkilere de katkıda bulunacaktır. Yapılan bu umumi tuvaletin diğer belediyelere de örnek olacağına inanıyorum. Bizler de sizlerin ikili ilişkilerinizin gelişmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.